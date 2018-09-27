ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей дублем отметился Михаил Григоренко (9-я, 24-я минуты), у проигравших отличился Александр Хохлачев (51).
Для ЦСКА эта победа стала пятой подряд в КХЛ, «Спартак» прервал свою серию из трех побед. В настоящее время команды проводят свои домашние матчи в одном дворце — на «ЦСКА- Арене». В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав 16 очков, «Спартак» с 12 очками идет шестым.
ЦСКА в следующем матче 1 октября в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Спартак» 2 октября примет
В других матчах «Сочи» на выезде обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:1, хельсинкский «Йокерит» в гостях оказался сильнее братиславского «Слована» — 5:3.
|Игорь Никитин
|Вадим Епанчинцев
|Илья Сорокин
|Юлиус Гудачек 59:21
|1-й период
|Максим Гончаров
|00:53
|Андрей Кутейкин
|07:15
|08:27
|Михаил Григоренко (Л. Вей, М. Робинсон)
|2-й период
|22:05
|Грег Скотт
|Максим Гончаров
|22:05
|23:11
|23:22
|Михаил Григоренко (Л. Вей, Н.Д. Нестеров)
|24:09
|Антон Слепышев
|29:35
|Клас Дальбек
|35:16
|Михаил Науменков
|3-й период
|46:20
|Сергей Андронов
|Александр Хохлачев (К. Даугавиньш, Ил. Зубов)
|50:17
|Каспарс Даугавиньш
|51:56
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)