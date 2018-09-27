ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Для ЦСКА эта победа стала пятой подряд в КХЛ, «Спартак» прервал свою серию из трех побед. В настоящее время команды проводят свои домашние матчи в одном дворце — на «ЦСКА- Арене». В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав 16 очков, «Спартак» с 12 очками идет шестым.