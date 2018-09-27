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22:47 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей дублем отметился Михаил Григоренко (9-я, 24-я минуты), у проигравших отличился Александр Хохлачев (51).

Для ЦСКА эта победа стала пятой подряд в КХЛ, «Спартак» прервал свою серию из трех побед. В настоящее время команды проводят свои домашние матчи в одном дворце — на «ЦСКА- Арене». В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав 16 очков, «Спартак» с 12 очками идет шестым.

ЦСКА в следующем матче 1 октября в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Спартак» 2 октября примет санкт-петербургский СКА.

В других матчах «Сочи» на выезде обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:1, хельсинкский «Йокерит» в гостях оказался сильнее братиславского «Слована» — 5:3.

ЦСКА 2:1
(1:0, 1:0, 0:1)
Спартак
27.09.2018, 19:30 Зрители: 10235 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Вадим Епанчинцев
Вратари
Илья Сорокин Юлиус Гудачек 59:21
1-й период
Максим Гончаров 00:53
Андрей Кутейкин 07:15
08:27 Михаил Григоренко (Л. Вей, М. Робинсон)
2-й период
22:05 Грег Скотт
Максим Гончаров 22:05
23:11
23:22 Михаил Григоренко (Л. Вей, Н.Д. Нестеров)
24:09 Антон Слепышев
29:35 Клас Дальбек
35:16 Михаил Науменков
3-й период
46:20 Сергей Андронов
Александр Хохлачев (К. Даугавиньш, Ил. Зубов) 50:17
Каспарс Даугавиньш 51:56
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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