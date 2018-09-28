«Салават» обгонит «Авангард», «ястребы» не устоят в Питере. Интриги дня КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» — «Амур»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 28.09.2018, 19:00 Ак Барс - Амур -

Интриги: казанский клуб в своём репертуаре. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова из года в год в «регулярке» нормально настраиваются только на равных себе соперников, а в других матчах могут позволить себе расслабиться. Например, как в прошлой игре «Ак Барса» с «Куньлунем», где казанцы умудрились пропустить решающий гол на последних минутах основного времени, играя в большинстве.

Но по большому счёту это поражение ни о чём не говорит, ведь большая часть «регулярки» не интересна ни самому «Ак Барсу», ни его болельщикам, которые недавно побили антирекорд посещаемости «Татнефть-Арены». Сколько зрителей придёт на стадион после нелепого проигрыша хозяев?

В соперниках у казанцев «Амур», который отчаянно пытается не отпустить далеко команды из кубковой восьмёрки Востока. На выезде хабаровчанам традиционно тяжело, но «тигры» бьются. «Амур» создал большие проблемы «Авангарду» и увёз из Балашихи одно очко, а во встрече с «Нефтехимиком» подопечным Николая Борщевского не хватило немного удачи, чтобы сравнять счёт. В Казани «Амур», разумеется, будет в статусе андердога, но немного спортивной наглости помогут хабаровчанам слегка уравнять шансы на успех. Смогут ли «тигры» устроить вторую подряд сенсацию в столице Татарстана?

Наш прогноз: всё в этой игре будет зависеть от «Ак Барса». Казанские хоккеисты вряд ли снова допустят недооценку соперника и одержат уверенную домашнюю победу.

«Нефтехимик» — «Адмирал»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 28.09.2018, 19:00 Нефтехимик - Адмирал -

Интриги: после двух домашних поражений «Нефтехимик» немного восстановил уверенность, одержав трудную победу над «Амуром», и вернулся в зону плей-офф. В последних матчах нижнекамцы испытывают трудности с заброшенными шайбами, вопросов нет, пожалуй, только к финской тройке нападения. Разнообразить атаку «волков» поможет Павел Падакин, который в результате обмена освободился из казанского плена. Что покажет участник последнего Матча звёзд в своей дебютной игре за «Нефтехимик»?

«Адмиралу» ожидаемо очки в сезоне даются с трудом, но упрекнуть дальневосточников абсолютно не в чем, учитывая уровень их состава. «Моряки» навязывают борьбу соперникам абсолютно в каждом матче, и лишь в прошлой встрече в Нижнем Новгороде не удалось избежать разгрома, да и то «Торпедо» разыгралось только в заключительном отрезке. Вообще, третий период — ахиллесова пята подопечных Сергея Светлова, хуже «Адмирала» в нём играет только несчастная «Сибирь». К завершающей трети матча владивостокцы выдыхаются и отходят от своей системы, из-за чего «моряками» проигран уже не один матч. Повторится ли эта картина и в Нижнекамске?

Наш прогноз: без сомнения, «Адмирал» вновь будет биться, но и «Нефтехимику» нужны победы. Финское звено «волков» опять покажет класс и обеспечит своей команде успех в основное время.

«Торпедо» — «Куньлунь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 28.09.2018, 19:00 Торпедо НН - Куньлунь -

Интриги: в Нижнем Новгороде сойдутся команды, набравшие в последних матчах неплохой ход. «Торпедо» справилось с болезнью начала сезона, когда подопечные Дэвида Немировски просыпали начало матчей, в игре нижегородцев добавилось целостности и основательности, лидеры в полном порядке.

Нельзя не отметить и тренерскую работу Немировски. Неопытный, казалось бы, тренер умеет достучаться до своих хоккеистов в течение игры, а это очень важный момент. После разговоров в раздевалке игроки «Торпедо» могут как перевернуть ход поединка, совершив сумасшедший камбэк, так и просто добавить для итоговой победы. Так, Немировски был сильно недоволен вторым периодом в исполнении «Торпедо» во встрече с «Адмиралом», о чём упомянул даже на послематчевой пресс-конференции. Команда отреагировала на это выносом соперника в заключительном отрезке со счётом 4:0. Придётся ли Немировски корректировать ход событий в отчётной игре?

Вполне возможно, ведь китайская команда набирает обороты и проводит весьма неплохой выезд. «Куньлунь» до последнего держал интригу в поединке с «Авангардом», а затем победно проехался по хоккейному Татарстану. Похоже, Юсси Тапола, разогнавший всех русскоязычных полевых хоккеистов, наконец нашёл оптимальные сочетания звеньев, а «драконы» вплотную приблизились к зоне плей-офф. Хватит ли «Куньлуню» импульса после неожиданной победы в Казани и на эту игру?

Наш прогноз: «Куньлунь» играет в активный хоккей, любит прессинговать, и довольно лёгкому составу «Торпедо» будет совсем не просто. У нижегородцев достаточно мастеров, зато на стороне «драконов» кураж от удачно складывающейся выездной серии. Китайская команда не позволит многого лидерам хозяев, и увезёт из Нижнего Новгорода два очка.

«Витязь» — «Салават Юлаев»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 28.09.2018, 19:30 Витязь - Салават Юлаев -

Интриги: «Витязь» в последнее время показывает довольно симпатичный хоккей, но при этом у подопечных Валерия Белова в пассиве четыре поражения подряд. По сравнению с началом сезона подольский клуб стал разнообразнее действовать в атаке, но всё портит оборона — «Витязь» пропускает в среднем по три шайбы за матч. Как с такими проблемами противостоять ураганному нападению «Салавата»?

Уфимцы умело пользуются своими сильными сторонами, вместе с «Автомобилистом» «Салават» делит первое место по заброшенным шайбам в КХЛ, а по голам в большинстве подопечным Николая Цулыгина и вовсе нет равных. Кроме того, в последних матчах наладились дела и в обороне, что наверняка связано с возвращением в строй Юхи Метсолы и Григория Панина. Прямо сейчас уфимцы выглядят командой без слабых мест, получится ли у «Салавата» в этот вечер опередить «Авангард» и взобраться на вторую строчку в таблице?

Наш прогноз: на домашней площадке «Витязь» попытается навязать «Салавату» свои козыри, но вряд ли подольчанам удастся обойтись без удалений. Уфимское большинство вновь решит исход поединка в пользу команды из столицы Башкортостана.

СКА — «Авангард»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 28.09.2018, 19:30 СКА - Авангард -

Интриги: в Санкт-Петербурге состоится матч с шикарной вывеской, встретятся два фаворита в борьбе за Кубок Гагарина, показывающие на старте сезона яркий, результативный и мощный хоккей. Победная серия СКА насчитывает уже семь матчей, а в последних четырёх поединках питерцы обходятся без пропущенных шайб. Илья Воробьёв старается дать игровое время каждому из своих многочисленных подопечных, наигрывает связки, но наверняка главный тренер СКА уже имеет представление об оптимальном составе своей команды. Кто останется в запасе на матч с одним из лидеров чемпионата?

«Авангард» в последнее время побеждает не так уверенно, как на старте сезона, зато Боб Хартли имеет прекрасную возможность посмотреть на своих подопечных не в тепличных условиях, когда получается абсолютно всё. Пока «ястребы» не справились только с квестом от составителей календаря, поставивших «Авангарду» два топ-матча за два дня, а в остальном идут без очковых потерь и ещё ни разу не проигрывали в гостях. Прервётся ли эта серия в Санкт-Петербурге?

Этот матч наверняка будет не рядовым для лучшего снайпера «Авангарда» Сергея Широкова, перешедшего в стан «ястребов» как раз из СКА. В Санкт-Петербурге летом не стали бороться за форварда, выбрав курс на подписание более молодых хоккеистов из других команд, поэтому от Широкова стоит ждать особого настроя на этот поединок. Сможет ли Сергей размочить вратарей СКА, уже начинающих забывать, что такое пропущенные голы?

Наш прогноз: болельщики наверняка увидят красивый и результативный матч, ведь составы команд ломятся от наличия мастеров высочайшего класса. При игре в равных составах вряд ли у кого-то будет преимущество, всё решит большинство. «Авангард» из матча в матч добавляет в этом компоненте, но пока СКА при розыгрыше лишнего выглядит солиднее и вариативнее. Прогнозируем успех хозяев льда, возможно, за пределами основного времени.

«Динамо» Минск — «Сибирь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 5, 28.09.2018, 19:30 Динамо Мн - Сибирь -

Интриги: в столице Беларуси сойдутся две худшие команды своих конференций, а для «Сибири» это и вовсе будет матч жизни. Если не побеждать проблемное минское «Динамо», то кого тогда? В Новосибирске пытаются выбраться из ужасающей серии поражений на старте сезона, выставляют провалившихся хоккеистов на драфт отказов, разрывают контракты с разочаровавшими легионерами, пытаются усилиться новыми игроками по ходу чемпионата, но пока всё без толку. В копилке «Сибири» по-прежнему ни одного очка, а в последней игре в Санкт-Петербурге подопечные Александра Андриевского выглядели просто жалко. Хуже всего то, что новый главный тренер и сам не понимает, что происходит с его командой.

Впрочем, в нынешнем состоянии «Сибири» выиграть у СКА было просто нереально, и вполне возможно, что новосибирцы просто не стали растрачивать силы и эмоции в преддверии поединка в Минске, где гораздо более реально прервать затянувшееся пике. Сработает ли этот ход?

У минчан всё не настолько плохо, но и «Динамо» выступает гораздо хуже своих возможностей. Недавно белорусский клуб одержал две победы подряд и, казалось, приблизился к выходу из кризиса, но в последних матчах снова уступил без шансов. Несмотря на это, главному тренеру минчан Горди Дуайеру выразил публичную поддержку глава наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич, так что канадец может спокойно работать дальше.

Возможная победа «Динамо» вернёт белорусскую команду на границу зоны плей-офф. Смогут ли минские хоккеисты вслед за руководителем клуба обрадовать своего наставника?