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18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Захаров: Костицыны — игроки НХЛ, они вдвоём могут вытянуть «Динамо» в плей-офф

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился впечатлениями от выступления минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Этот состав сильнее, чем в прошлом году, это однозначно. Почему игра не идёт — вопрос к динамовским тренерам, а не ко мне. Братья Костицыны вернулись. Это игроки НХЛ, которых весь мир знает. Они могут вдвоём вытянуть эту команду в плей-офф. Есть и другие ребята, которые много сыграли в НХЛ.

Я бы не сказал, что всё там категорично. Один матч выиграй — и уже в зоне плей-офф. Да, Уфа была сильнее. Было бы интереснее, если бы обыграли московское «Динамо». Шанс на плей-офф не потерян. Вратарь у «зубров» хороший, но большинство не идет, а должно, там ведь есть кому бросить, кому сыграть на пятачке. В матче с «Салаватом» сделали перестановки, забили гол…

Проблема в том, что сами удаляются. Причём удаления такие, которые можно не делать. Думаю, подработают, всё впереди. Сыграли только десять матчей. Соперники не сильнее — что московское «Динамо», что «Северсталь». Очень интересная будет игра с Омском, а «Сибирь» они должны обыгрывать, — цитирует Захарова «Страница хоккея Беларуси».

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