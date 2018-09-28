Захаров: Костицыны — игроки НХЛ, они вдвоём могут вытянуть «Динамо» в плей-офф

Источник: РИА "Новости"

«Этот состав сильнее, чем в прошлом году, это однозначно. Почему игра не идёт — вопрос к динамовским тренерам, а не ко мне. Братья Костицыны вернулись. Это игроки НХЛ, которых весь мир знает. Они могут вдвоём вытянуть эту команду в плей-офф. Есть и другие ребята, которые много сыграли в НХЛ.

Я бы не сказал, что всё там категорично. Один матч выиграй — и уже в зоне плей-офф. Да, Уфа была сильнее. Было бы интереснее, если бы обыграли московское «Динамо». Шанс на плей-офф не потерян. Вратарь у «зубров» хороший, но большинство не идет, а должно, там ведь есть кому бросить, кому сыграть на пятачке. В матче с «Салаватом» сделали перестановки, забили гол…