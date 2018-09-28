Захаров: Костицыны — игроки НХЛ, они вдвоём могут вытянуть «Динамо» в плей-офф
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился впечатлениями от выступления минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился впечатлениями от выступления минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Этот состав сильнее, чем в прошлом году, это однозначно. Почему игра не идёт — вопрос к динамовским тренерам, а не ко мне. Братья Костицыны вернулись. Это игроки НХЛ, которых весь мир знает. Они могут вдвоём вытянуть эту команду в
Я бы не сказал, что всё там категорично. Один матч выиграй — и уже в зоне
Проблема в том, что сами удаляются. Причём удаления такие, которые можно не делать. Думаю, подработают, всё впереди. Сыграли только десять матчей. Соперники не сильнее — что московское «Динамо», что «Северсталь». Очень интересная будет игра с Омском, а «Сибирь» они должны обыгрывать, — цитирует Захарова «Страница хоккея Беларуси».