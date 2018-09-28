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19:22 (мск), источник: Vesti.kz

Дастин Бойд провел первую тренировку после возвращения и обратился к болельщикам «Барыса»

Нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд провел первую тренировку с «Барысом» после своего возвращения и обратился к болельщикам астанинского клуба.

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Вчера, 27 сентября, Бойд подписал односторонний контракт с «Барысом» до 30 апреля 2019 года. Ранее он выступал за московское «Динамо», куда перешел перед началом прошлого сезона.

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Напомним, Бойд уже выступал за «Барыс» в период с 2011 по 2017 года. За шесть сезонов в Астане он провел 332 матча в КХЛ и набрал 237 (111+126) очков. Также Бойд играл за сборную Казахстана на чемпионатах мира в 2016 и 2017 году: в элите он набрал пять (2+3) очков в семи матчах, а в первом дивизионе — три (0+3) балла в семи встречах.

В «Барысе» и сборной партнерами Бойда по тройке были Брэндон Боченски и Найджел Доус. Их связка ББД считается одной из лучших в истории КХЛ. Перед началом этого сезона Боченски после однолетней паузы возобновил карьеру и вернулся в «Барыс», а Доус после семи сезонов в Астане перешел в «Автомобилист».

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