Дастин Бойд провел первую тренировку после возвращения и обратился к болельщикам «Барыса»

Внимание, при просмотре видео возможно повышение уровня мимишности в организме. ⠀ Кевин: Друзья, Д.Б. вернулся! ⠀ Дастин: Привет всем болельщикам "Барыса". Я рад вернуться, очень хочу увидеть вас всех, когда прилечу домой. До скорой встречи! . #БарысПерезагрузка #Барыс #ВпередБарыс #ВместеСильнее #ЖивиХоккеем #КХЛ