Хоккеисты минского «Динамо» разгромили «Сибирь» в чемпионате КХЛ
Белорусская команда в ходе встречи на «Минск-Арене» значительно превосходила аутсайдеров Восточной конференции, которые потерпели 12-е поражение подряд в текущем сезоне.
Белорусская команда в ходе встречи на «Минск-Арене» значительно превосходила аутсайдеров Восточной конференции, которые потерпели 12-е поражение подряд в текущем сезоне.
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» победили новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда в ходе встречи на «Минск-Арене» значительно превосходила аутсайдеров Восточной конференции, которые потерпели 12-е поражение подряд в текущем сезоне.
Обе команды в этой игре рассчитывали на успех. Однако хозяева площадки заставили поволноваться своих болельщиков: уже на десятой секунде первого периода капитан «зубров» Сергей Костицын оказался в боксе для штрафников. К сожалению, игровая дисциплина у лидеров «Динамо»
Сибирякам удалось лишь на 43-й минуте забросить Юнасу Энроту. Нападающий россиян Дмитрий Саюстов
Хоккеисты минского «Динамо» набрали восемь очков после 11 матчей. Следующий матч белорусская команда проведет 30 сентября в родных стенах с омским «Авангардом».
|Горди Дуайер
|Александр Андриевский
|Юнас Энрот
|Дэнни Тэйлор
|1-й период
|00:10
|Сергей Костицын
|07:23
|08:20
|Теему Пулккинен (С. Костицын)
|08:43
|Евгений Лисовец (А. Павлович, Д. Знахаренко)
|Данил Романцев
|13:45
|2-й период
|24:08
|Артем Волков
|Павел Воробей
|24:08
|28:19
|Дмитрий Знахаренко
|30:36
|Патрик Уиркош (Т. Пулккинен, О. Евенко)
|37:20
|Олег Евенко
|3-й период
|Дмитрий Саюстов (А. Логинов)
|42:34
|50:49
|Денис Казионов (Т. Пулккинен)
|Максим Игнатович
|55:35
|57:08
|Евгений Лисовец (Анд. Степанов, К. Хенкель)
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)