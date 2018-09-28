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23:04 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» разгромили «Сибирь» в чемпионате КХЛ

Белорусская команда в ходе встречи на «Минск-Арене» значительно превосходила аутсайдеров Восточной конференции, которые потерпели 12-е поражение подряд в текущем сезоне.

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Источник: БЕЛТА

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» победили новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда в ходе встречи на «Минск-Арене» значительно превосходила аутсайдеров Восточной конференции, которые потерпели 12-е поражение подряд в текущем сезоне.

Обе команды в этой игре рассчитывали на успех. Однако хозяева площадки заставили поволноваться своих болельщиков: уже на десятой секунде первого периода капитан «зубров» Сергей Костицын оказался в боксе для штрафников. К сожалению, игровая дисциплина у лидеров «Динамо» по-прежнему хромает в нынешнем сезоне. Розыгрыш большинства гости провели неудачно, а вскоре «Сибирь» получила двухминутный штраф за нарушение численного состава. Этой ситуацией воспользовались «зубры». С передачи Сергея Костицына Теему Пулккинен открыл счет, а спустя минуту Евгений Лисовец кистевым броском впритирку со штангой отправил шайбу в сетку ворот во второй раз. После отдыха Патрик Уиркош в похожей комбинации увеличил преимущество динамовцев в счете — 3:0.

Сибирякам удалось лишь на 43-й минуте забросить Юнасу Энроту. Нападающий россиян Дмитрий Саюстов из-за ворот сделал передачу на пятачок ворот хозяев площадки, а шайба от конька Дмитрия Знахаренко юркнула между щитков голкипера. Подопечные Горди Дуайера после гола значительно прибавили в атаке. Теему Пулккинен поборолся за шайбу с защитниками «Сибири», отдал пас под бросок Денису Казионову, который со средней дистанции поразил ворота соперников.

Хоккеисты минского «Динамо» набрали восемь очков после 11 матчей. Следующий матч белорусская команда проведет 30 сентября в родных стенах с омским «Авангардом».

Динамо Мн 5:1
(2:0, 1:0, 2:1)
Сибирь
28.09.2018, 19:30 Зрители: 9937 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Александр Андриевский
Вратари
Юнас Энрот Дэнни Тэйлор
1-й период
00:10 Сергей Костицын
07:23
08:20 Теему Пулккинен (С. Костицын)
08:43 Евгений Лисовец (А. Павлович, Д. Знахаренко)
Данил Романцев 13:45
2-й период
24:08 Артем Волков
Павел Воробей 24:08
28:19 Дмитрий Знахаренко
30:36 Патрик Уиркош (Т. Пулккинен, О. Евенко)
37:20 Олег Евенко
3-й период
Дмитрий Саюстов (А. Логинов) 42:34
50:49 Денис Казионов (Т. Пулккинен)
Максим Игнатович 55:35
57:08 Евгений Лисовец (Анд. Степанов, К. Хенкель)
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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