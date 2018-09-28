Хоккеисты минского «Динамо» разгромили «Сибирь» в чемпионате КХЛ

Обе команды в этой игре рассчитывали на успех. Однако хозяева площадки заставили поволноваться своих болельщиков: уже на десятой секунде первого периода капитан «зубров» Сергей Костицын оказался в боксе для штрафников. К сожалению, игровая дисциплина у лидеров «Динамо» по-прежнему хромает в нынешнем сезоне. Розыгрыш большинства гости провели неудачно, а вскоре «Сибирь» получила двухминутный штраф за нарушение численного состава. Этой ситуацией воспользовались «зубры». С передачи Сергея Костицына Теему Пулккинен открыл счет, а спустя минуту Евгений Лисовец кистевым броском впритирку со штангой отправил шайбу в сетку ворот во второй раз. После отдыха Патрик Уиркош в похожей комбинации увеличил преимущество динамовцев в счете — 3:0.