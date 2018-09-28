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23:10 (мск), источник: Р-Спорт

СКА дома по буллитам уступил «Авангарду» в матче КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА дома по буллитам проиграли омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в «Ледовом» в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбами отметились Ярно Коскиранта (на 13-й минуте) и Наиль Якупов (49). У гостей отличились Максим Тальбо (29) и Кирилл Семенов (54), победный буллит на счету Ильи Михеева.

СКА в этой игре обновил рекорд клубной «сухой» серии в чемпионатах России (326 минут 27 секунд).

СКА в следующем матче на выезде сыграет с московским «Спартаком» 2 октября. «Авангард» в гостях встретится с минским «Динамо» 30 сентября.

СКА 2:3 Б
(1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Авангард
28.09.2018, 19:30 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Боб Хартли
Вратари
Магнус Хелльберг Игорь Бобков
1-й период
12:18 Ярно Коскиранта (Ал. Кручинин, С. Плотников)
2-й период
24:29 Андрей Кузьменко
Максим Тальбо (Д. Деарне) 28:53
Коди Фрэнсон 31:09
3-й период
48:19 Наиль Якупов (П. Херсли, Н. Гусев)
Максим Тальбо 49:38
Кирилл Семенов (А. Манукян, А. Пережогин) 53:05
Серия буллитов - победный бросок
И. Михеев
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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