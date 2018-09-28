СКА дома по буллитам уступил «Авангарду» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в «Ледовом» в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбами отметились Ярно Коскиранта (на 13-й минуте) и Наиль Якупов (49). У гостей отличились Максим Тальбо (29) и Кирилл Семенов (54), победный буллит на счету Ильи Михеева.