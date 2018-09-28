СКА дома по буллитам уступил «Авангарду» в матче КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА дома по буллитам проиграли омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА дома по буллитам проиграли омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в «Ледовом» в
СКА в этой игре обновил рекорд клубной «сухой» серии в чемпионатах России (326 минут 27 секунд).
СКА в следующем матче на выезде сыграет с московским «Спартаком» 2 октября. «Авангард» в гостях встретится с минским «Динамо» 30 сентября.
|Илья Воробьев
|Боб Хартли
|Магнус Хелльберг
|Игорь Бобков
|1-й период
|12:18
|Ярно Коскиранта (Ал. Кручинин, С. Плотников)
|2-й период
|24:29
|Андрей Кузьменко
|Максим Тальбо (Д. Деарне)
|28:53
|Коди Фрэнсон
|31:09
|3-й период
|48:19
|Наиль Якупов (П. Херсли, Н. Гусев)
|Максим Тальбо
|49:38
|Кирилл Семенов (А. Манукян, А. Пережогин)
|53:05
|И. Михеев
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)