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16:55 (мск), источник: Vesti.kz

Дастин Бойд вошел в состав «Барыса» на первый же матч после возвращения

Тренерский штаб астанинского «Барыса» определился с составом на гостевой матч с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча команд пройдет сегодня, 29 сентября, в Риге и начнется в 20:00 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажет телеканал QazSport.

В состав «Барыса» вошел нападающий Дастин Бойд, который на днях вернулся в астанинский клуб. Сезон форвард начинал в московском «Динамо», но недавно стороны расторгли контракт.

Состав «Барыса»:

Карлссон (Кудрявцев).

Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски;.

Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;.

Липин — Климонтов, Михайлис — Волк — Шевченко.

Полохов, Асетов — Сагадеев — Акользин.

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