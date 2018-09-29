Дастин Бойд вошел в состав «Барыса» на первый же матч после возвращения
Тренерский штаб астанинского «Барыса» определился с составом на гостевой матч с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Тренерский штаб астанинского «Барыса» определился с составом на гостевой матч с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча команд пройдет сегодня, 29 сентября, в Риге и начнется в 20:00 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажет телеканал QazSport.
В состав «Барыса» вошел нападающий Дастин Бойд, который на днях вернулся в астанинский клуб. Сезон форвард начинал в московском «Динамо», но недавно стороны расторгли контракт.
Состав «Барыса»:
Карлссон (Кудрявцев).
Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски;.
Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;.
Липин — Климонтов, Михайлис — Волк — Шевченко.
Полохов, Асетов — Сагадеев — Акользин.