«Автомобилист» обыграл «Динамо» и продлил победную серию до 12 матчей

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Автомобилиста». Шайбу забросили Найджел Доус (44-я минута). Голкипер хозяев Якуб Коварж отразил 23 броска, сыграв третий матч «на ноль» в сезоне и второй подряд.