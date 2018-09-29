«Автомобилист» обыграл «Динамо» и продлил победную серию до 12 матчей
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение московскому «Динамо» и одержал 12-ю победу подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение московскому «Динамо» и одержал 12-ю победу подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Автомобилиста». Шайбу забросили Найджел Доус (44-я минута). Голкипер хозяев Якуб Коварж отразил 23 броска, сыграв третий матч «на ноль» в сезоне и второй подряд.
В следующей игре «Автомобилист» 3 октября на выезде встретится с «Адмиралом» из Владивостока, «Динамо» 1 октября в гостях сыграет с челябинским «Трактором».
|Автомобилист
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1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
|ХК Динамо
|Андрей Мартемьянов
|Владимир Воробьев
|Якуб Коварж
|Иван Бочаров 58:02
|2-й период
|Даниил Тарасов
|20:28
|Илья Никулин
|27:01
|3-й период
|Вадим Шипачев
|42:30
|43:13
|Найджел Доус (И. Вишневский)
|46:53
|Евгений Грачев
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)