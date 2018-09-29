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17:10 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» обыграл «Динамо» и продлил победную серию до 12 матчей

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение московскому «Динамо» и одержал 12-ю победу подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Автомобилиста». Шайбу забросили Найджел Доус (44-я минута). Голкипер хозяев Якуб Коварж отразил 23 броска, сыграв третий матч «на ноль» в сезоне и второй подряд.

В следующей игре «Автомобилист» 3 октября на выезде встретится с «Адмиралом» из Владивостока, «Динамо» 1 октября в гостях сыграет с челябинским «Трактором».

Во время загрузки произошла ошибка.
Автомобилист 1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
ХК Динамо
29.09.2018, 14:30 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Владимир Воробьев
Вратари
Якуб Коварж Иван Бочаров 58:02
2-й период
Даниил Тарасов 20:28
Илья Никулин 27:01
3-й период
Вадим Шипачев 42:30
43:13 Найджел Доус (И. Вишневский)
46:53 Евгений Грачев
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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