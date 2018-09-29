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17:29 (мск), источник: Sports.kz

Форвард сборной Казахстана забросил двухсотую шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ

33-летний форвард «Автомобилиста» Найджел Доус открыл счёт в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо».

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Хоккеист реализовал численный перевес в третьем игровом отрезке, екатеринбургский клуб воспользовался удалением Вадима Шипачёва за удар клюшкой. Доус забросил 200-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ. Форвард проводит в Екатеринбурге первый сезон, ранее он защищал цвета казахстанского «Барыса», за который выступал с сезона-2011/12.

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