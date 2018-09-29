Форвард сборной Казахстана забросил двухсотую шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ

Хоккеист реализовал численный перевес в третьем игровом отрезке, екатеринбургский клуб воспользовался удалением Вадима Шипачёва за удар клюшкой. Доус забросил 200-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ. Форвард проводит в Екатеринбурге первый сезон, ранее он защищал цвета казахстанского «Барыса», за который выступал с сезона-2011/12.