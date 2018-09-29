«Трактор» победил «Северсталь» в матче КХЛ
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу «Трактора». В составе победителей шайбы забросили Пол Щехура (8-я минута) и Ник Бэйлен (55). У проигравших отличился Даниил Вовченко (13).
В следующем матче «Северсталь» 4 октября примет нижнекамский «Нефтехимик», «Трактор» 1 октября дома сыграет с московским «Динамо».
|Трактор
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2:1
(1:1, 0:0, 1:0)
|Северсталь
|Герман Титов
|Александр Гулявцев
|Александр Судницин
|Доминик Фурх 59:00
|1-й период
|Станислав Калашников
|06:43
|07:28
|Пол Щехура (А. Бергстрем)
|Юрий Трубачев
|08:04
|10:32
|Игорь Исаев
|Даниил Вовченко (К. Корнеев)
|12:22
|17:48
|Райан Стоа
|2-й период
|22:03
|Максим Рыбин
|39:35
|3-й период
|Константин Корнеев
|52:46
|54:32
|Ник Бэйлен (В. Кравцов, Иг. Исаев)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)