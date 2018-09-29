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17:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Трактор» победил «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу «Трактора». В составе победителей шайбы забросили Пол Щехура (8-я минута) и Ник Бэйлен (55). У проигравших отличился Даниил Вовченко (13).

В следующем матче «Северсталь» 4 октября примет нижнекамский «Нефтехимик», «Трактор» 1 октября дома сыграет с московским «Динамо».

Трактор 2:1
(1:1, 0:0, 1:0)
Северсталь
29.09.2018, 15:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Герман Титов Александр Гулявцев
Вратари
Александр Судницин Доминик Фурх 59:00
1-й период
Станислав Калашников 06:43
07:28 Пол Щехура (А. Бергстрем)
Юрий Трубачев 08:04
10:32 Игорь Исаев
Даниил Вовченко (К. Корнеев) 12:22
17:48 Райан Стоа
2-й период
22:03
Максим Рыбин 39:35
3-й период
Константин Корнеев 52:46
54:32 Ник Бэйлен (В. Кравцов, Иг. Исаев)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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