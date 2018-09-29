«Трактор» победил «Северсталь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу «Трактора». В составе победителей шайбы забросили Пол Щехура (8-я минута) и Ник Бэйлен (55). У проигравших отличился Даниил Вовченко (13).