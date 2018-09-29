«Металлург» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) в пользу хозяев, у которых отличились Иван Верещагин (14-я минута), Роман Любимов (25) и Сергей Мозякин (36). У «Локомотива» шайбы забросили Якуб Накладал (16) и Григорий Денисенко (60).
«Локомотив» 2 октября примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Металлург», который одержал 3-ю победу подряд, 3 октября в гостях сыграет с китайским «Куньлунем».
|Металлург Мг
|
3:2
(1:1, 2:0, 0:1)
|Локомотив
|Йозеф Яндач
|Дмитрий Квартальнов
|Василий Кошечкин
|Илья Коновалов 58:47
|1-й период
|Александр Елесин
|04:51
|08:10
|Мэтт Эллисон
|Артем Ильенко
|11:35
|13:33
|Иван Верещагин (П. Варфоломеев, Д. Расмуссен)
|15:13
|Яков Рылов
|Якуб Накладал (С. Крунвалль)
|15:17
|16:38
|Роман Любимов
|17:41
|Евгений Тимкин
|Андрей Локтионов
|17:41
|2-й период
|24:26
|Роман Любимов (П. Варфоломеев, А. Чибисов)
|35:29
|Сергей Мозякин (Е. Бирюков)
|3-й период
|Никита Черепанов
|41:27
|Степан Санников
|45:34
|Григорий Денисенко (А. Локтионов)
|59:51
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)