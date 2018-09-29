Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Слован0
Сочи2
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р2
Барыс5
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг3
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор2
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист1
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
30.09
Ак Барс
Адмирал
Все события
Фоторепортажи
7Самая знаменитая победа ЦСКА над «Спартаком»
12Символическая сборная мира по версии ФИФА
17:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Металлург» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) в пользу хозяев, у которых отличились Иван Верещагин (14-я минута), Роман Любимов (25) и Сергей Мозякин (36). У «Локомотива» шайбы забросили Якуб Накладал (16) и Григорий Денисенко (60).

«Локомотив» 2 октября примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Металлург», который одержал 3-ю победу подряд, 3 октября в гостях сыграет с китайским «Куньлунем».

Металлург Мг 3:2
(1:1, 2:0, 0:1)
Локомотив
29.09.2018, 15:00 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Дмитрий Квартальнов
Вратари
Василий Кошечкин Илья Коновалов 58:47
1-й период
Александр Елесин 04:51
08:10 Мэтт Эллисон
Артем Ильенко 11:35
13:33 Иван Верещагин (П. Варфоломеев, Д. Расмуссен)
15:13 Яков Рылов
Якуб Накладал (С. Крунвалль) 15:17
16:38 Роман Любимов
17:41 Евгений Тимкин
Андрей Локтионов 17:41
2-й период
24:26 Роман Любимов (П. Варфоломеев, А. Чибисов)
35:29 Сергей Мозякин (Е. Бирюков)
3-й период
Никита Черепанов 41:27
Степан Санников 45:34
Григорий Денисенко (А. Локтионов) 59:51
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая яркая футбольная судья России. Неужели она уйдет из спорта?
Супруга Дзагоева прокомментировала слухи о расставании с мужем
«Часть моей работы»: Роналду ответил на обвинения в насилии
Боттас выиграл квалификацию Гран-при России, Сироткин — 18-й
Смолов пропустит месяц из-за травмы
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ
Опередил Шумахера: Квят вернулся в «Формулу-1»
Дубль Панюкова принес «Уралу» победу над «Арсеналом» в матче ЧР
Зидан захотел на место Моуринью и начал учить английский язык
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь