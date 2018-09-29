«Металлург» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) в пользу хозяев, у которых отличились Иван Верещагин (14-я минута), Роман Любимов (25) и Сергей Мозякин (36). У «Локомотива» шайбы забросили Якуб Накладал (16) и Григорий Денисенко (60).