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18:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» впервые в истории КХЛ забросил пять шайб в первом периоде

Астанинский «Барыс» установил уникальное достижение с гостевом матче с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По итогам второго периода встречи, проходящей в эти минуты в Риге, гости ведут со счетом 5:2. Начало разгрому положил Патрис Кормье, отличившийся уже на 39-й секунде игры. Также голы на свой счет записали Кевин Даллмэн, Никита Михайлис, Даррен Диц и Кертис Волк.

Таким образом, «Барыс» впервые в истории КХЛ забросил пять шайб в первом периоде.

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