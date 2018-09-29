«Барыс» впервые в истории КХЛ забросил пять шайб в первом периоде
Астанинский «Барыс» установил уникальное достижение с гостевом матче с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астанинский «Барыс» установил уникальное достижение с гостевом матче с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам второго периода встречи, проходящей в эти минуты в Риге, гости ведут со счетом 5:2. Начало разгрому положил Патрис Кормье, отличившийся уже на 39-й секунде игры. Также голы на свой счет записали Кевин Даллмэн, Никита Михайлис, Даррен Диц и Кертис Волк.
Таким образом, «Барыс» впервые в истории КХЛ забросил пять шайб в первом периоде.