«Барыс» впервые в истории КХЛ забросил пять шайб в первом периоде

По итогам второго периода встречи, проходящей в эти минуты в Риге, гости ведут со счетом 5:2. Начало разгрому положил Патрис Кормье, отличившийся уже на 39-й секунде игры. Также голы на свой счет записали Кевин Даллмэн, Никита Михайлис, Даррен Диц и Кертис Волк.