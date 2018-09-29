«Барыс» обыграл рижское «Динамо», команды забросили 10 шайб

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 7:3 (5:0, 0:2, 2:1) в пользу «Барыса», в составе которого отличились Патрис Кормье (1-я и 47-я минуты), Кевин Даллмэн (3), Никита Михайлис (13), Даррен Диц (14), Кёртис Волк (19) и Андре Петерссон (57). У «Динамо» шайбы забросили Матиас Мюттюнен (35), Мэтью Майоне (40) и Кевин Кларк (49).