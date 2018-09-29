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19:53 (мск), источник: Р-Спорт

«Барыс» обыграл рижское «Динамо», команды забросили 10 шайб

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Астанинский «Барыс» одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв рижское «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 7:3 (5:0, 0:2, 2:1) в пользу «Барыса», в составе которого отличились Патрис Кормье (1-я и 47-я минуты), Кевин Даллмэн (3), Никита Михайлис (13), Даррен Диц (14), Кёртис Волк (19) и Андре Петерссон (57). У «Динамо» шайбы забросили Матиас Мюттюнен (35), Мэтью Майоне (40) и Кевин Кларк (49).

«Барыс» 3 октября примет московский ЦСКА, а «Динамо» 5 октября сыграет в гостях с омским «Авангардом», который проводит свои домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Динамо Р 3:7
(0:5, 2:0, 1:2)
Барыс
29.09.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Рига"
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Андрей Скабелка
Вратари
Тимур Билялов 12:52 (К. Гудлевскис 12:52-39:11, К. Гудлевскис 39:35-47:12, К. Гудлевскис 48:33-55:02, К. Гудлевскис 56:01) Хенрик Карлссон
1-й период
Патрис Кормье (Б. Боченски, А. Петерссон) 00:39
01:54 Сергей Гимаев
Кевин Даллмэн (Б. Боченски, Д. Блэкер) 02:41
06:05 Сергей Гимаев
12:35 Лаурис Дарзиньш
Роман Старченко 12:35
Никита Михайлис (Д. Дитц, К. Валк) 12:52
Даррен Дитц (К. Валк) 13:45
16:39 Мартиньш Дзиеркалс
Кертис Валк (К. Даллмэн) 18:37
2-й период
29:49 Нериюс Алишаускас
Кертис Валк 31:57
34:06 Матиас Мюттюнен (К. Кларк, Л. Виделль)
Константин Климонтов 39:11
39:35 Мэтью Майоне (Л. Дарзиньш, Л. Виделль)
3-й период
Патрис Кормье (А. Петерссон, Р. Старченко) 46:52
Кирилл Полохов 47:12
48:33 Кевин Кларк (Л. Дарзиньш, М. Майоне)
Андре Петерссон (П. Кормье) п.в. 56:01
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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