«Барыс» обыграл рижское «Динамо», команды забросили 10 шайб
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Астанинский «Барыс» одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв рижское «Динамо».
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Астанинский «Барыс» одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв рижское «Динамо».
Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 7:3 (5:0, 0:2, 2:1) в пользу «Барыса», в составе которого отличились Патрис Кормье (1-я и 47-я минуты), Кевин Даллмэн (3), Никита Михайлис (13), Даррен Диц (14), Кёртис Волк (19) и Андре Петерссон (57). У «Динамо» шайбы забросили Матиас Мюттюнен (35), Мэтью Майоне (40) и Кевин Кларк (49).
«Барыс» 3 октября примет московский ЦСКА, а «Динамо» 5 октября сыграет в гостях с омским «Авангардом», который проводит свои домашние матчи в подмосковной Балашихе.
|Гиртс Анкипанс
|Андрей Скабелка
|Тимур Билялов 12:52 (К. Гудлевскис 12:52-39:11, К. Гудлевскис 39:35-47:12, К. Гудлевскис 48:33-55:02, К. Гудлевскис 56:01)
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|Патрис Кормье (Б. Боченски, А. Петерссон)
|00:39
|01:54
|Сергей Гимаев
|Кевин Даллмэн (Б. Боченски, Д. Блэкер)
|02:41
|06:05
|Сергей Гимаев
|12:35
|Лаурис Дарзиньш
|Роман Старченко
|12:35
|Никита Михайлис (Д. Дитц, К. Валк)
|12:52
|Даррен Дитц (К. Валк)
|13:45
|16:39
|Мартиньш Дзиеркалс
|Кертис Валк (К. Даллмэн)
|18:37
|2-й период
|29:49
|Нериюс Алишаускас
|Кертис Валк
|31:57
|34:06
|Матиас Мюттюнен (К. Кларк, Л. Виделль)
|Константин Климонтов
|39:11
|39:35
|Мэтью Майоне (Л. Дарзиньш, Л. Виделль)
|3-й период
|Патрис Кормье (А. Петерссон, Р. Старченко)
|46:52
|Кирилл Полохов
|47:12
|48:33
|Кевин Кларк (Л. Дарзиньш, М. Майоне)
|Андре Петерссон (П. Кормье)
|п.в.
|56:01
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)