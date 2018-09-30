«Барыс» после матча с рижским «Динамо» стал самой забивной командой КХЛ
Столичный «Барыс» после матча с рижским «Динамо» стал самой забивной командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Столичный «Барыс» после матча с рижским «Динамо» стал самой забивной командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астанчане в 11-ти играх регулярного чемпионата забросили 46 шайб. Второе место по этому показателю делят финский «Йокерит» и уфимский «Салават Юлаев», которые забили по 43 гола. Четвертая строчка и 42 шайбы у екатеринбургского «Автомобилиста».
Пятое место в этом списке делят питерский СКА, омский «Авангард» и нижегородское «Торпедо». Все команды забросили по 37 шайб.
Напомним, что встреча «Барыса» и «Динамо» прошла в Риге и завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. Благодаря этому у астанчан стало 15 очков.