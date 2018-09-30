«Барыс» после матча с рижским «Динамо» стал самой забивной командой КХЛ

Астанчане в 11-ти играх регулярного чемпионата забросили 46 шайб. Второе место по этому показателю делят финский «Йокерит» и уфимский «Салават Юлаев», которые забили по 43 гола. Четвертая строчка и 42 шайбы у екатеринбургского «Автомобилиста».

Пятое место в этом списке делят питерский СКА, омский «Авангард» и нижегородское «Торпедо». Все команды забросили по 37 шайб.