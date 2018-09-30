Три игрока «Барыса» вошли в ТОП-5 бомбардиров КХЛ

Так, шведский нападающий «Барыса» Андре Петерссон с 15-ю очками (5 шайб + 10 передач) располагается на второй строчке в этом списке. А казахстанский форвард Роман Старченко и канадский нападающий Патрис Кормье с 14-ю очками (7+7) делят четвертое место.

Первое место в этом рейтинге занимает шведский форвард рижского «Динамо» Линус Виделль, который набрал 16 очков (9+7). На третьем месте располагается его одноклубник итальянский защитник Мэтью Майоне — 15 (3+12).

Стоит отметить, что игроки «Барыса» провели по 11 матчей в нынешнем сезоне, а хоккеисты «Динамо» — по 12.