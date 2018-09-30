Три игрока «Барыса» вошли в ТОП-5 бомбардиров КХЛ
Три игрока астанинского «Барыса» вошли в ТОП-5 бомбардиров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Три игрока астанинского «Барыса» вошли в ТОП-5 бомбардиров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, шведский нападающий «Барыса» Андре Петерссон с 15-ю очками (5 шайб + 10 передач) располагается на второй строчке в этом списке. А казахстанский форвард Роман Старченко и канадский нападающий Патрис Кормье с 14-ю очками (7+7) делят четвертое место.
Первое место в этом рейтинге занимает шведский форвард рижского «Динамо» Линус Виделль, который набрал 16 очков (9+7). На третьем месте располагается его одноклубник итальянский защитник Мэтью Майоне — 15 (3+12).
Стоит отметить, что игроки «Барыса» провели по 11 матчей в нынешнем сезоне, а хоккеисты «Динамо» — по 12.
Напомним, что в последней встрече «Барыс» встречался в Риге с местным «Динамо» и одержал победу со счетом 7:3. Благодаря этому астанчане стали самой забивной командой КХЛ. Причем «Барыс» впервые в истории КХЛ забросил пять шайб в первом периоде.