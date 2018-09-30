Хоккеист московского «Динамо» Афиногенов выбыл из строя до конца февраля

Афиногенов получил травму в матче с «Барысом» при столкновении со своим партнером — защитником Ильей Никулиным. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 22 февраля.

Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира перешел в «Динамо» из «Витязя» в межсезонье. 39-летний нападающий в 10 матчах забросил четыре шайбы и отдал голевую передачу.