Хоккеист московского «Динамо» Афиногенов выбыл из строя до конца февраля
МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Максим Афиногенов выбыл
МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Максим Афиногенов выбыл
Афиногенов получил травму в матче с «Барысом» при столкновении со своим партнером — защитником Ильей Никулиным. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 22 февраля.
«Афиногенов предварительно выбыл до конца февраля», — сообщили в
Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира перешел в «Динамо» из «Витязя» в межсезонье. 39-летний нападающий в 10 матчах забросил четыре шайбы и отдал голевую передачу.