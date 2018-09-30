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12:51 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист московского «Динамо» Афиногенов выбыл из строя до конца февраля

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Максим Афиногенов выбыл из-за травмы ориентировочно до конца февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Афиногенов получил травму в матче с «Барысом» при столкновении со своим партнером — защитником Ильей Никулиным. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 22 февраля.

«Афиногенов предварительно выбыл до конца февраля», — сообщили в пресс-службе.

Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира перешел в «Динамо» из «Витязя» в межсезонье. 39-летний нападающий в 10 матчах забросил четыре шайбы и отдал голевую передачу.

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