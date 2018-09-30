Андрей Разин может сменить Николая Борщевского в «Амуре»
Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время Николай Борщевский может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Амура».
Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время Николай Борщевский может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Амура».
Главным кандидатом на эту должность является Андрей Разин, чьим последним местом работы был «Адмирал».
44-летний Разин успел поработать тренером в клубах Высшей хоккейной лиги — саратовском «Кристалле» и ижевской «Ижстали», а также в трёх клубах Континентальной хоккейной лиги — «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».
Борщевский занимает пост наставника хабаровской команды с мая 2018 года, до этого он входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».
«Амур» занимает 12-е место в Восточной конференции, уступая только «Сибири», которая до сих пор не набрала ни одного очка в чемпионате.