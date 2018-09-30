Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
Авангард
Хоккей. КХЛ
29.09
Слован1
Сочи4
Хоккей. КХЛ
1.10
Салават Юлаев
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче с восемью голами
12Символическая сборная мира по версии ФИФА
15:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Разин может сменить Николая Борщевского в «Амуре»

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время Николай Борщевский может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Амура».

Наверх

Главным кандидатом на эту должность является Андрей Разин, чьим последним местом работы был «Адмирал».

Читайте также
ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

44-летний Разин успел поработать тренером в клубах Высшей хоккейной лиги — саратовском «Кристалле» и ижевской «Ижстали», а также в трёх клубах Континентальной хоккейной лиги — «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».

Борщевский занимает пост наставника хабаровской команды с мая 2018 года, до этого он входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».

«Амур» занимает 12-е место в Восточной конференции, уступая только «Сибири», которая до сих пор не набрала ни одного очка в чемпионате.

Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова рассказала правду об отношениях с Медведевой!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
Уничтожить Медведеву: Загитова нацелилась на четверные
СМИ: Моуринью будет уволен из МЮ до конца следующей недели
ФИФА хочет принудить Месси и Роналду к посещению награждения
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон победил на Гран-при России «Ф-1»
Потерял в деньгах: на кого Терри променял «Спартак»
«Краснодар» принимает «Динамо» в РПЛ (трансляция)
Молодежка «Спартака» с Глушаковым и Ещенко разгромила «Ростов»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь