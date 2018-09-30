Андрей Разин может сменить Николая Борщевского в «Амуре»

Главным кандидатом на эту должность является Андрей Разин, чьим последним местом работы был «Адмирал».

Читайте также ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

44-летний Разин успел поработать тренером в клубах Высшей хоккейной лиги — саратовском «Кристалле» и ижевской «Ижстали», а также в трёх клубах Континентальной хоккейной лиги — «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».

Борщевский занимает пост наставника хабаровской команды с мая 2018 года, до этого он входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».