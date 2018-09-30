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16:40 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент ХК «Амур»: Борщевский имеет доверие и поддержку со стороны клуба

ТАСС, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» выразило полное доверие главному тренеру команды Николаю Борщевскому. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент клуба Александр Филиппенко.

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Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что в ближайшее время Борщевский может быть отправлен в отставку, а главным кандидатом на этот пост является Андрей Разин.

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«В Хабаровске уже практически наступило 1 октября, но кто-то перепутал эту дату с 1 апреля. Разговора об отставке не шло, такая информация является провокацией. Никакие переговоры с Разиным не ведутся, — сказал Филиппенко. — Николаю Константиновичу [Борщевскому] оказаны полное доверие и поддержка, учитывая, что после последнего сезона от нас ушел ряд ключевых игроков».

«Амур» выиграл один матч в последних пяти играх и занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав в 11 матчах семь очков и одержав всего три победы.

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