Вице-президент ХК «Амур»: Борщевский имеет доверие и поддержку со стороны клуба

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что в ближайшее время Борщевский может быть отправлен в отставку, а главным кандидатом на этот пост является Андрей Разин.

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«В Хабаровске уже практически наступило 1 октября, но кто-то перепутал эту дату с 1 апреля. Разговора об отставке не шло, такая информация является провокацией. Никакие переговоры с Разиным не ведутся, — сказал Филиппенко. — Николаю Константиновичу [Борщевскому] оказаны полное доверие и поддержка, учитывая, что после последнего сезона от нас ушел ряд ключевых игроков».