Вице-президент ХК «Амур»: Борщевский имеет доверие и поддержку со стороны клуба

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что в ближайшее время Борщевский может быть отправлен в отставку, а главным кандидатом на этот пост является Андрей Разин.
«В Хабаровске уже практически наступило 1 октября, но кто-то перепутал эту дату с 1 апреля. Разговора об отставке не шло, такая информация является провокацией. Никакие переговоры с Разиным не ведутся, — сказал Филиппенко. — Николаю Константиновичу [Борщевскому] оказаны полное доверие и поддержка, учитывая, что после последнего сезона от нас ушел ряд ключевых игроков».
«Амур» выиграл один матч в последних пяти играх и занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав в 11 матчах семь очков и одержав всего три победы.