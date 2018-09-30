Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли омскому «Авангарду» в домашнем матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Перед встречей с одним из лидеров Восточной конференции минчане произвели изменения в составе. Основные перестановки коснулись вратарской линии (Михаил Карнаухов занял место на последнем рубеже обороны вместо Юнаса Энрота) и нападения.

Перед встречей с «Авангардом» из минской «Юности» динамовцы пригласили форварда Александра Когалева. Гости в первом периоде не имели ощутимого преимущества. Хозяева площадки старались активно действовать в зоне «Авангарда». Планы «зубров» испортила ошибка Евгения Лисовца. На 14-й минуте защитник минчан из-за ворот отдал передачу на клюшку Кирилла Семенова, который с пятачка без проблем переиграл Михаила Карнаухова.

Во втором периоде «Авангард» чаще владел шайбой. Подопечные Горди Дуайера часто удалялись и вынуждены были действовать в защите. Вернул надежду болельщикам минчан на удачный исход игры Теему Пулккинен. Финский нападающий «зубров» на высокой скорости вошел в зону «Авангарда» и переиграл голкипера омичей — 2:1. Под занавес встречи Горди Дуайер поменял Михаила Карнаухова на шестого полевого игрока, однако сравнять счет «зубрам» не удалось.