Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли омскому «Авангарду» в домашнем матче КХЛ
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили омскому «Авангарду» со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили омскому «Авангарду» со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед встречей с одним из лидеров Восточной конференции минчане произвели изменения в составе. Основные перестановки коснулись вратарской линии (Михаил Карнаухов занял место на последнем рубеже обороны вместо Юнаса Энрота) и нападения.
Перед встречей с «Авангардом» из минской «Юности» динамовцы пригласили форварда Александра Когалева. Гости в первом периоде не имели ощутимого преимущества. Хозяева площадки старались активно действовать в зоне «Авангарда». Планы «зубров» испортила ошибка Евгения Лисовца. На 14-й минуте защитник минчан
Во втором периоде «Авангард» чаще владел шайбой. Подопечные Горди Дуайера часто удалялись и вынуждены были действовать в защите. Вернул надежду болельщикам минчан на удачный исход игры Теему Пулккинен. Финский нападающий «зубров» на высокой скорости вошел в зону «Авангарда» и переиграл голкипера омичей — 2:1. Под занавес встречи Горди Дуайер поменял Михаила Карнаухова на шестого полевого игрока, однако сравнять счет «зубрам» не удалось.
Следующие матчи чемпионата КХЛ минское «Динамо» проведет на выезде: 4 октября — с московским «Спартаком», 6 октября гостевая серия продолжится матчем с «Сочи», а завершится 8 октября с финским «Йокеритом».
|Горди Дуайер
|Боб Хартли
|Михаил Карнаухов 59:43
|Игорь Бобков
|1-й период
|09:37
|Денис Казионов
|Кирилл Семенов
|13:58
|14:18
|Сергей Костицын
|Ансель Галимов
|18:26
|2-й период
|22:35
|Илья Хохлов
|Коди Фрэнсон (М. Чудинов, С. Широков)
|22:52
|24:51
|25:21
|Андрей Степанов
|27:27
|Александр Китаров
|34:38
|Олег Евенко
|Кирилл Петров
|34:38
|3-й период
|41:10
|Теему Пулккинен (С. Костицын, П. Уиркош)
|45:33
|Олег Евенко
|45:33
|Олег Евенко
|24
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)