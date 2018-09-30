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19:55 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли омскому «Авангарду» в домашнем матче КХЛ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили омскому «Авангарду» со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Перед встречей с одним из лидеров Восточной конференции минчане произвели изменения в составе. Основные перестановки коснулись вратарской линии (Михаил Карнаухов занял место на последнем рубеже обороны вместо Юнаса Энрота) и нападения.

Перед встречей с «Авангардом» из минской «Юности» динамовцы пригласили форварда Александра Когалева. Гости в первом периоде не имели ощутимого преимущества. Хозяева площадки старались активно действовать в зоне «Авангарда». Планы «зубров» испортила ошибка Евгения Лисовца. На 14-й минуте защитник минчан из-за ворот отдал передачу на клюшку Кирилла Семенова, который с пятачка без проблем переиграл Михаила Карнаухова.

Во втором периоде «Авангард» чаще владел шайбой. Подопечные Горди Дуайера часто удалялись и вынуждены были действовать в защите. Вернул надежду болельщикам минчан на удачный исход игры Теему Пулккинен. Финский нападающий «зубров» на высокой скорости вошел в зону «Авангарда» и переиграл голкипера омичей — 2:1. Под занавес встречи Горди Дуайер поменял Михаила Карнаухова на шестого полевого игрока, однако сравнять счет «зубрам» не удалось.

Следующие матчи чемпионата КХЛ минское «Динамо» проведет на выезде: 4 октября — с московским «Спартаком», 6 октября гостевая серия продолжится матчем с «Сочи», а завершится 8 октября с финским «Йокеритом».

Динамо Мн 1:2
(0:1, 0:1, 1:0)
Авангард
30.09.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Боб Хартли
Вратари
Михаил Карнаухов 59:43 Игорь Бобков
1-й период
09:37 Денис Казионов
Кирилл Семенов 13:58
14:18 Сергей Костицын
Ансель Галимов 18:26
2-й период
22:35 Илья Хохлов
Коди Фрэнсон (М. Чудинов, С. Широков) 22:52
24:51
25:21 Андрей Степанов
27:27 Александр Китаров
34:38 Олег Евенко
Кирилл Петров 34:38
3-й период
41:10 Теему Пулккинен (С. Костицын, П. Уиркош)
45:33 Олег Евенко
45:33 Олег Евенко
Статистика
24 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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