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19:52 (мск), источник: ТАСС

«Сибирь» победила «Витязь» и прервала 12-матчевую серию из поражений в КХЛ

ТАСС, 30 сентября. Подмосковный «Витязь» проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Войтех Мозик (13-я и 53-я минуты), Евгений Монс (23), у гостей — Павел Ткаченко (18), Дмитрий Саюстов (23), и Никита Шашков (39, 43).

«Сибирь» одержала первую победу в чемпионате, прервав 12-матчевую серию из поражений, которая стала рекордной для КХЛ на старте сезона. Антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд принадлежит московскому «Спартаку», который по ходу сезона-2013/14 проиграл 19 матчей кряду.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» продолжает занимать последнее место с 2 очками. «Витязь» на Западе занимает восьмое место с 11 очками.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2;.
  • «Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 1:2;.
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3.
Витязь 3:4
(1:1, 1:2, 1:1)
Сибирь
30.09.2018, 17:00 Регулярный чемпионат ЛД "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Александр Андриевский
Вратари
Йони Ортио 59:33 Алексей Красиков
1-й период
06:56 Данила Моисеев
Шарль Бертран 11:15
12:01 Войтех Мозик (М. Аалтонен)
Павел Ткаченко (П. Воробей, О. Пиганович) 17:48
2-й период
Дмитрий Саюстов (А. Логинов, Кон. Алексеев) 22:53
24:45 Евгений Монс (Е. Воронков, Н. Комаров)
25:18
26:46 Йони Ортио
Владислав Наумов 34:38
Никита Шашков 38:42
3-й период
Никита Шашков (Д. Романцев, П. Ткаченко) 42:11
50:08
52:03 Войтех Мозик (А. Никулин, П. Чернов)
55:23
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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