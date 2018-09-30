«Сибирь» победила «Витязь» и прервала 12-матчевую серию из поражений в КХЛ
ТАСС, 30 сентября. Подмосковный «Витязь» проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 30 сентября. Подмосковный «Витязь» проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Войтех Мозик (13-я и 53-я минуты), Евгений Монс (23), у гостей — Павел Ткаченко (18), Дмитрий Саюстов (23), и Никита Шашков (39, 43).
«Сибирь» одержала первую победу в чемпионате, прервав 12-матчевую серию из поражений, которая стала рекордной для КХЛ на старте сезона. Антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд принадлежит московскому «Спартаку», который по ходу сезона-2013/14 проиграл 19 матчей кряду.
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» продолжает занимать последнее место с 2 очками. «Витязь» на Западе занимает восьмое место с 11 очками.
Результаты других матчей игрового дня:
|Валерий Белов
|Александр Андриевский
|Йони Ортио 59:33
|Алексей Красиков
|1-й период
|06:56
|Данила Моисеев
|Шарль Бертран
|11:15
|12:01
|Войтех Мозик (М. Аалтонен)
|Павел Ткаченко (П. Воробей, О. Пиганович)
|17:48
|2-й период
|Дмитрий Саюстов (А. Логинов, Кон. Алексеев)
|22:53
|24:45
|Евгений Монс (Е. Воронков, Н. Комаров)
|25:18
|26:46
|Йони Ортио
|Владислав Наумов
|34:38
|Никита Шашков
|38:42
|3-й период
|Никита Шашков (Д. Романцев, П. Ткаченко)
|42:11
|50:08
|52:03
|Войтех Мозик (А. Никулин, П. Чернов)
|55:23
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)