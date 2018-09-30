«Сибирь» победила «Витязь» и прервала 12-матчевую серию из поражений в КХЛ

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В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Войтех Мозик (13-я и 53-я минуты), Евгений Монс (23), у гостей — Павел Ткаченко (18), Дмитрий Саюстов (23), и Никита Шашков (39, 43).

«Сибирь» одержала первую победу в чемпионате, прервав 12-матчевую серию из поражений, которая стала рекордной для КХЛ на старте сезона. Антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд принадлежит московскому «Спартаку», который по ходу сезона-2013/14 проиграл 19 матчей кряду.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» продолжает занимать последнее место с 2 очками. «Витязь» на Западе занимает восьмое место с 11 очками.

Результаты других матчей игрового дня: