Дуайер: Исход матча с «Авангардом» решил нелепый гол

Источник: РИА "Новости"

«Первый период получился у обеих команд. У нас было много моментов, но глупый гол перевернул игру. Во втором периоде «Динамо» довольно быстро пропустило в меньшинстве. Было тяжело вернуться в игру, ведь «Авангард» — это топ-команда. В третьем периоде мы продолжали наседать на ворота, но Омск также был неплох. Думаю, что первый период и тот нелепый гол решили исход матча.

Нам не хватает центрфорварда, который стабильно будет выигрывать «точку»? Соглашусь, игра на вбрасываниях — наше слабое место. Мы должны продолжать работать над этим компонентом с теми игроками, которые есть, или искать новых исполнителей.