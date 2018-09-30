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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Дуайер: Исход матча с «Авангардом» решил нелепый гол

Наставник минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги домашнего матча с омским «Авангардом» (1:2).

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Источник: РИА "Новости"

«Первый период получился у обеих команд. У нас было много моментов, но глупый гол перевернул игру. Во втором периоде «Динамо» довольно быстро пропустило в меньшинстве. Было тяжело вернуться в игру, ведь «Авангард» — это топ-команда. В третьем периоде мы продолжали наседать на ворота, но Омск также был неплох. Думаю, что первый период и тот нелепый гол решили исход матча.

Нам не хватает центрфорварда, который стабильно будет выигрывать «точку»? Соглашусь, игра на вбрасываниях — наше слабое место. Мы должны продолжать работать над этим компонентом с теми игроками, которые есть, или искать новых исполнителей.

У нас свободна одна легионерская вакансия? Да, мы ищем нового игрока, но моя работа заключается в том, что я должен работать с теми, кого имею в своём распоряжении", — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Динамо Мн 1:2
(0:1, 0:1, 1:0)
Авангард
30.09.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Боб Хартли
Вратари
Михаил Карнаухов 59:43 Игорь Бобков
1-й период
09:37 Денис Казионов
Кирилл Семенов 13:58
14:18 Сергей Костицын
Ансель Галимов 18:26
2-й период
22:35 Илья Хохлов
Коди Фрэнсон (М. Чудинов, С. Широков) 22:52
24:51
25:21 Андрей Степанов
27:27 Александр Китаров
34:38 Олег Евенко
Кирилл Петров 34:38
3-й период
41:10 Теему Пулккинен (С. Костицын, П. Уиркош)
45:33 Олег Евенко
45:33 Олег Евенко
Статистика
24 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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