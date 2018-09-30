Дуайер: Исход матча с «Авангардом» решил нелепый гол
Наставник минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги домашнего матча с омским «Авангардом» (1:2).
Наставник минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги домашнего матча с омским «Авангардом» (1:2).
«Первый период получился у обеих команд. У нас было много моментов, но глупый гол перевернул игру. Во втором периоде «Динамо» довольно быстро пропустило в меньшинстве. Было тяжело вернуться в игру, ведь «Авангард» — это
Нам не хватает центрфорварда, который стабильно будет выигрывать «точку»? Соглашусь, игра на вбрасываниях — наше слабое место. Мы должны продолжать работать над этим компонентом с теми игроками, которые есть, или искать новых исполнителей.
У нас свободна одна легионерская вакансия? Да, мы ищем нового игрока, но моя работа заключается в том, что я должен работать с теми, кого имею в своём распоряжении", — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
|Горди Дуайер
|Боб Хартли
|Михаил Карнаухов 59:43
|Игорь Бобков
|1-й период
|09:37
|Денис Казионов
|Кирилл Семенов
|13:58
|14:18
|Сергей Костицын
|Ансель Галимов
|18:26
|2-й период
|22:35
|Илья Хохлов
|Коди Фрэнсон (М. Чудинов, С. Широков)
|22:52
|24:51
|25:21
|Андрей Степанов
|27:27
|Александр Китаров
|34:38
|Олег Евенко
|Кирилл Петров
|34:38
|3-й период
|41:10
|Теему Пулккинен (С. Костицын, П. Уиркош)
|45:33
|Олег Евенко
|45:33
|Олег Евенко
|24
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)