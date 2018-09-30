Дастин Бойд прокомментировал свой первый матч за «Барыс» после возвращения

Вчера, 29 сентября, «Барыс» в Риге разгромил местное «Динамо» — 7:3. Этот результат позволил астанинцам стать самой результативной командой в текущем сезоне КХЛ.

Напомним, о возвращении Бойда «Барыс» объявил 27 сентября. Прошлый сезон и начало текущего он провел в московском «Динамо». До этого Бойд отыграл шесть лет в «Барысе», за который набрал 237 очков в 332 матчах КХЛ.

— Дастин, поделись эмоциями от первой игры за «Барыс» за более чем 1,5 года?

— Отличная игра, большая победа. Каждый отработал на полную катушку, особенно в атаке. «Динамо» немного усилило давление, забросив две шайбы в большинстве. Но Кормье в третьем периоде своим голом остановил этот рывок.

— Вы вновь встретили старых друзей, познакомились с новыми ребятами. Какой «Барыс» вы увидели в эти три дня, что вы в команде?

— Быстрая команда, много отличных игроков, великолепная атака. Меня поставили в сочетание с Фрэттсом и Бо (Фрэттин и Боченски), двумя великолепными игроками, они серьезно помогли мне. Это была моя первая игра за две недели. Но было легко влиться благодаря поддержке команды.

— Многие болельщики в восторге от твоего возвращения. Говорят, что почти все элементы легендарной тройки вместе. После подписания контракта ты успел что-нибудь написать Найджелу?

— Мы с Доусом постоянно на связи. Он знал, что я еду в «Барыс». У него контракт в другой команде. Однако очень здорово видеть в нашей команде всех ребят, много знакомых лиц, в том числе Кево, Бо, Старый, Сэм (Даллмэн, Боченски, Старченко, Семенов).

Я получил теплый прием, что делает мое возвращение в команду радостным. Теперь мы возвращаемся в Астану, где нас ждет матч с ЦСКА, а затем и ещё несколько игр. С нетерпением жду матча в Астане, чтобы увидеться с нашими болельщиками.

Также исход прошедшего матча и игру Бойда прокомментировал главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, который отметил, что команде еще надо работать над дисциплиной в плане удалений.

— Андрей Владимирович, оцените первую игру Дастина Бойда?

— У Дастина хорошее физическое состояние, но видно, что не хватает игровой практики.

— Кертис Волк сегодня вышел в третьем звене, но выдал свою лучшую игру с начала сезона.

— Я бы попросил не называть «первое, второе или третье». Очень хочу, чтобы у нас в «Барысе» было четыре звена, создающих угрозу. Кто каким выходит по счету — это мы решим. Главное для нас — найти правильные сочетания. Остальное не важно. У Никиты Михайлиса в ходе предсезонки с Волком было хорошее взаимопонимание. А Дмитрий Шевченко придает сочетанию мощи.

— На пресс-конференции после игры вы сказали, что сложно ребят мотивировать ребят после 5:0 в первом периоде. Какие слова надо сказать в перерыве, чтобы команда продолжила поддерживать темп?

— Честно скажу, что в первом перерыве не удалось найти слова. Во втором периоде команда сыграла не так, как мы хотели, сбавили обороты, начали отбрасываться. Во втором перерыве команда услышала меня лучше, после двух пропущенных голов было не так спокойно, реакция последовала.

— Три пропущенные шайбы, все в меньшинстве. Как отучиться удаляться?

— Мы работаем над дисциплиной, над игрой в меньшинстве. К сожалению, пока ни то, ни другое у нас не на высоте.

Также своими впечатлениями от прошедшей игры с «Динамо» и всей гостевой серии поделился защитник «Барыса» Даррен Диц.

— Даррен, болельщики в социальных сетях спрашивают — не пора ли тебе играть в нападении?

— Я пробовал играть в нападении в юности. Большого успеха не достиг. Сейчас я играю там, где тренер видит меня.

— В матче против «Динамо» ты постоянно играл против самого результативного нападающего КХЛ Линуса Виделля — за счет чего удалось не дать ему продлить серию из 5 голов?

— Он хороший игрок, очень габаритный, использует их очень умело. Это был вызов, из которого мы вышли победителями, это главное.

— Как ты охарактеризуешь выездную серию команды?

— Шесть очков в четырых матчах — хороший результат. Мы продолжаем расти и прогрессировать, чувствуем, что можем обыграть любую команду в лиге.