Билялетдинов рассказал, почему Зарипов пропустил четыре матча подряд

«Непростая игра была, сложная. Соперник достойно воевал, создавал нам большие проблемы. Радует, что мы сегодня сыграли неплохо в большинстве. Я уже говорил, что когда-то голы придут, главное, чтобы команда работала над этим. И что мы выиграли тоже очень важно.