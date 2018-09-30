Билялетдинов рассказал, почему Зарипов пропустил четыре матча подряд
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Непростая игра была, сложная. Соперник достойно воевал, создавал нам большие проблемы. Радует, что мы сегодня сыграли неплохо в большинстве. Я уже говорил, что
В чём причина низкого количества голов Галиева? Мне сложно сказать, в чём причина. Во всяком случае, он старается, пока не получается.
Почему Зарипову дали передышку в домашней серии? У нас есть своя программа, по которой он работает. Поэтому было такое решение", — цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».
|Зинэтула Билялетдинов
|Сергей Светлов
|Эмиль Гарипов
|Никита Серебряков 58:24 (Н. Серебряков 58:39-59:11, Н. Серебряков 59:41)
|1-й период
|Владимир Бутузов
|03:30
|06:30
|Андрей Педан
|Александр Угольников (К. Воронин, К. Дьяков)
|06:38
|12:11
|Роб Клинкхаммер
|Василий Стрельцов
|12:11
|12:38
|Владислав Кара
|15:37
|16:14
|Александр Бурмистров
|19:31
|Джастин Азеведо
|2-й период
|33:17
|Антон Ландер (И. Секач, Дж. Азеведо)
|3-й период
|Войтех Полак (К. Дьяков, М. Говорка)
|42:38
|Иван Мищенко
|44:25
|45:58
|Роб Клинкхаммер (П. Постма, И. Секач)
|Кирилл Дьяков
|47:47
|49:49
|Артем Михеев (А. Яруллин, Д. Юдин)
|59:41
|п.в.
|Роб Клинкхаммер (Дж. Азеведо, А. Ландер)
|Овертайм
|Роман Таталин
|60:00
|12
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)