Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс4
Адмирал2
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН4
Амур3
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь3
Сибирь4
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн1
Авангард2
Хоккей. КХЛ
1.10
Салават Юлаев
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
1.10
Трактор
ХК Динамо
Все события
Фоторепортажи
20Фанаты «Торпедо» снова зажгли на матче с «Динамо»
12Символическая сборная мира по версии ФИФА
21:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Билялетдинов рассказал, почему Зарипов пропустил четыре матча подряд

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Непростая игра была, сложная. Соперник достойно воевал, создавал нам большие проблемы. Радует, что мы сегодня сыграли неплохо в большинстве. Я уже говорил, что когда-то голы придут, главное, чтобы команда работала над этим. И что мы выиграли тоже очень важно.

В чём причина низкого количества голов Галиева? Мне сложно сказать, в чём причина. Во всяком случае, он старается, пока не получается.

Почему Зарипову дали передышку в домашней серии? У нас есть своя программа, по которой он работает. Поэтому было такое решение", — цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

Ак Барс 4:2
(0:1, 1:0, 3:1)
Адмирал
30.09.2018, 17:00 Зрители: 7271 Регулярный чемпионат "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Сергей Светлов
Вратари
Эмиль Гарипов Никита Серебряков 58:24 (Н. Серебряков 58:39-59:11, Н. Серебряков 59:41)
1-й период
Владимир Бутузов 03:30
06:30 Андрей Педан
Александр Угольников (К. Воронин, К. Дьяков) 06:38
12:11 Роб Клинкхаммер
Василий Стрельцов 12:11
12:38 Владислав Кара
15:37
16:14 Александр Бурмистров
19:31 Джастин Азеведо
2-й период
33:17 Антон Ландер (И. Секач, Дж. Азеведо)
3-й период
Войтех Полак (К. Дьяков, М. Говорка) 42:38
Иван Мищенко 44:25
45:58 Роб Клинкхаммер (П. Постма, И. Секач)
Кирилл Дьяков 47:47
49:49 Артем Михеев (А. Яруллин, Д. Юдин)
59:41 п.в. Роб Клинкхаммер (Дж. Азеведо, А. Ландер)
Овертайм
Роман Таталин 60:00
Статистика
12 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Адмирал
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова рассказала правду об отношениях с Медведевой!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
«Спартак» дома проиграл «Ростову» на глазах у Терри
Усманов допустил, что может стать акционером английского клуба
Каррера: Слово «стыд» неуместно в отношении игры «Спартака»
Будущее Сергея Сироткина в «Формуле-1» оказалось под угрозой
«Сибирь» прервала свою 12-матчевую серию из поражений в КХЛ
Терри прокомментировал неожиданное появление на матче «Спартака»
ЦСКА приостановил продажу билетов на ЛЧ из-за хакерской атаки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь