Нижегородский ХК «Торпедо» победил хабаровский «Амур» со счётом 4:3

Источник: РИА "Новости"

«Торпедо», уступая по ходу встречи 1:3, в итоге одержало победу со счётом 4:3.

Счет на 12 минуте открыл Энди Миле. Но сразу после этого гости нанесли ответный удар: через две минуты Томаш Филиппи забил в «девятку», а на 17 минуте Вячеслав и Владислав Ушенин разыграли контратаку и забили ещё один гол.

Во втором периоде гости довели счёт до 3:1. Но в третьем периоде нижегородцы оправдали надежды болельщиков — Энди Миле, Дмитрий Родионычев и Владимир Галузин забросили три шайбы меньше чем за две минуты. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу нижегородцев.