Нижегородский ХК «Торпедо» победил хабаровский «Амур» со счётом 4:3

«Торпедо», уступая по ходу встречи 1:3, в итоге одержало победу со счётом 4:3.
Счет на 12 минуте открыл Энди Миле. Но сразу после этого гости нанесли ответный удар: через две минуты Томаш Филиппи забил в «девятку», а на 17 минуте Вячеслав и Владислав Ушенин разыграли контратаку и забили ещё один гол.
Во втором периоде гости довели счёт до 3:1. Но в третьем периоде нижегородцы оправдали надежды болельщиков — Энди Миле, Дмитрий Родионычев и Владимир Галузин забросили три шайбы меньше чем за две минуты. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу нижегородцев.
Таким образом, «Торпедо» завершило домашнюю серию матчей с дальневосточными соперниками без потерь. По итогам первого игрового месяца команда заняла четвертое место в общей таблице Чемпионата КХЛ и третье — в Восточной конференции. В дальнейшем, с 4 октября, нижегородцы проведут серию выездных матчей в Ярославле, Череповце и Москве. 11 октября торпедовцы дома примут ХК «Сочи», 13 — «Спартак», а 18 — финский «Йокерит».