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10:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский ХК «Торпедо» победил хабаровский «Амур» со счётом 4:3

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» в заключительном матче первого игрового месяца чемпионата КХЛ, который состоялся в Нижнем Новгороде 30 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Торпедо», уступая по ходу встречи 1:3, в итоге одержало победу со счётом 4:3.

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Счет на 12 минуте открыл Энди Миле. Но сразу после этого гости нанесли ответный удар: через две минуты Томаш Филиппи забил в «девятку», а на 17 минуте Вячеслав и Владислав Ушенин разыграли контратаку и забили ещё один гол.

Во втором периоде гости довели счёт до 3:1. Но в третьем периоде нижегородцы оправдали надежды болельщиков — Энди Миле, Дмитрий Родионычев и Владимир Галузин забросили три шайбы меньше чем за две минуты. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу нижегородцев.

Таким образом, «Торпедо» завершило домашнюю серию матчей с дальневосточными соперниками без потерь. По итогам первого игрового месяца команда заняла четвертое место в общей таблице Чемпионата КХЛ и третье — в Восточной конференции. В дальнейшем, с 4 октября, нижегородцы проведут серию выездных матчей в Ярославле, Череповце и Москве. 11 октября торпедовцы дома примут ХК «Сочи», 13 — «Спартак», а 18 — финский «Йокерит».

Торпедо НН 4:3
(1:2, 0:1, 3:0)
Амур
30.09.2018, 17:00 Зрители: 5400 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Николай Борщевский
Вратари
Денис Костин Евгений Аликин
1-й период
01:50 Дмитрий Родионычев
08:49 Денис Баранцев
11:52 Энди Миле (Д. Коробов)
Томаш Филиппи (В. Пьянов, П. Турбин) 13:37
Владислав Ушенин (Ян Коларж, Вяч. Ушенин) 17:06
2-й период
Павел Дедунов (Т. Филиппи, И. Руденков) 24:02
Дмитрий Воробьев 30:37
36:54 Энди Миле
3-й период
45:52 Энди Миле (Ф. Хольм, Э. Кейлоф)
46:28 Дмитрий Родионычев (А. Шенфельд, Н. Сетдиков)
47:38 Владимир Галузин (Д. Веряев, К. Ураков)
Статистика
6 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Главный судья Евгений Кочетов (Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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