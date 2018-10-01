Барулин, Турбин и Клинкхаммер признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Клинкхаммер на прошлой неделе забросил четыре шайбы в четырех матчах. В матче с владивостокским «Адмиралом» (4:2) канадец оформил дубль, а в игре с новосибирской «Сибирью» забросил победную шайбу (3:2).

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Лучшим вратарем признан российский хоккеист «Сочи» Константин Барулин. В трех гостевых матчах недели он одержал две победы, при этом не проиграл ни одной встречи в основное время. Барулин в сумме отразил 96,15% бросков по своим воротам, что стало лучшим показателем недели среди всех вратарей лиги.

Среди защитников лучшим стал хоккеист хабаровского «Амура» Павел Турбин. В четырех выездных матчах он отметился тремя результативными передачами. Также на его счету 12 силовых приемов, шесть заблокированных бросков и общий показатель полезности «+2».