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14:27 (мск), источник: ТАСС

Барулин, Турбин и Клинкхаммер признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 1 октября. Канадский нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер признан лучшим нападающим прошедшей недели в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список опубликован на официальном сайте КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Клинкхаммер на прошлой неделе забросил четыре шайбы в четырех матчах. В матче с владивостокским «Адмиралом» (4:2) канадец оформил дубль, а в игре с новосибирской «Сибирью» забросил победную шайбу (3:2).

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Лучшим вратарем признан российский хоккеист «Сочи» Константин Барулин. В трех гостевых матчах недели он одержал две победы, при этом не проиграл ни одной встречи в основное время. Барулин в сумме отразил 96,15% бросков по своим воротам, что стало лучшим показателем недели среди всех вратарей лиги.

Среди защитников лучшим стал хоккеист хабаровского «Амура» Павел Турбин. В четырех выездных матчах он отметился тремя результативными передачами. Также на его счету 12 силовых приемов, шесть заблокированных бросков и общий показатель полезности «+2».

19-летний нападающий «Сибири» Никита Шашков стал лучшим новичком недели. В матче против подмосковного «Витязя» (4:3) он оформил дубль. Сначала Шашков забросил дебютную шайбу в КХЛ, а потом принес своей команде победу.

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