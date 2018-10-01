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16:08 (мск), источник: Vesti.kz

Шайба канадского нападающего «Барыса» признана лучшей по итогам четвертой недели КХЛ

Шайба канадского нападающего «Барыса» Кертиса Волка признана лучшей по итогам четвертой недели КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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В гостевом матче с рижским «Динамо» Волк стал автором третьего гола своей команды, отличившись на 19-й минуте. В итоге игра завершилась победой «Барыса» со счетом 7:3.

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Кроме того, в рейтинг лучших сэйвов четвертой недели КХЛ вошло спасение вратаря «Барыса» Хенрика Карлссона в гостевом матче с «Витязем». В этой игре астанинский клуб победил в серии буллитов — 4:3.

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Отметим, что сейчас «Барыс» с 15 очками занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. Казахстанский клуб ждет серия из трех домашних игр, в первой из которых 3 октября соперником станет ЦСКА.

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