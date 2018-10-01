Шайба канадского нападающего «Барыса» признана лучшей по итогам четвертой недели КХЛ
Шайба канадского нападающего «Барыса» Кертиса Волка признана лучшей по итогам четвертой недели КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Шайба канадского нападающего «Барыса» Кертиса Волка признана лучшей по итогам четвертой недели КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
В гостевом матче с рижским «Динамо» Волк стал автором третьего гола своей команды, отличившись на 19-й минуте. В итоге игра завершилась победой «Барыса» со счетом 7:3.
Кроме того, в рейтинг лучших сэйвов четвертой недели КХЛ вошло спасение вратаря «Барыса» Хенрика Карлссона в гостевом матче с «Витязем». В этой игре астанинский клуб победил в серии буллитов — 4:3.
Отметим, что сейчас «Барыс» с 15 очками занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. Казахстанский клуб ждет серия из трех домашних игр, в первой из которых 3 октября соперником станет ЦСКА.