Шайба канадского нападающего «Барыса» признана лучшей по итогам четвертой недели КХЛ

В гостевом матче с рижским «Динамо» Волк стал автором третьего гола своей команды, отличившись на 19-й минуте. В итоге игра завершилась победой «Барыса» со счетом 7:3.

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Кроме того, в рейтинг лучших сэйвов четвертой недели КХЛ вошло спасение вратаря «Барыса» Хенрика Карлссона в гостевом матче с «Витязем». В этой игре астанинский клуб победил в серии буллитов — 4:3.

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