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20:12 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе гостей шайбы забросили Грег Скотт (11-я минута) и Максим Шалунов (14), которому ассистировал Александр Попов. Для Попова эта результативная передача стала 200-й в матчах регулярного сезона КХЛ. У хозяев отличился Антон Бурдасов (52), который набирает очки четвертый матч подряд (две шайбы и две передачи).

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 6, 1.10.2018, 17:00
Трактор
1ХК Динамо0

За три десятых секунды до конца матча датский защитник «Салавата» Филип Ларсен забросил шайбу и сравнял счет. Но после просмотра видеоповтора судьи отменили шайбу, так как она была заброшена ударом ногой.

ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Армейцы набрали 18 очков и поднялись на второе место в Западной конференции. «Салават Юлаев» проиграл второй матч подряд. Уфимцы, в активе которых 17 очков, занимают пятое место на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 3 октября на выезде сыграет с астанинским «Барысом». «Салават Юлаев» 5 октября на своем льду встретится с братиславским «Слованом».

В другом матче дня челябинский «Трактор» дома победил московское «Динамо» со счетом 1:0. Для «Динамо» это поражение стало четвертым кряду, столичный клуб занимает 10-ю позицию на Западе (9 очков). «Трактор» расположился на девятой строчке на Востоке (11).

Салават Юлаев 1:2
(0:2, 0:0, 1:0)
ЦСКА
1.10.2018, 17:00 Зрители: 6730 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Игорь Никитин
Вратари
Юха Метсола 58:46 (Ю. Метсола 59:59) Ларс Юханссон
1-й период
Сергей Толчинский 05:44
10:03 Григорий Панин
Грег Скотт (М. Григоренко, К. Капризов) 10:25
Максим Шалунов (А. Попов, С. Толчинский) 13:59
2-й период
29:59 Йоонас Кемппайнен
3-й период
Михаил Григоренко 41:15
50:25
51:39 Антон Бурдасов (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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Автогол
ЦСКА
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