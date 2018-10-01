ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей шайбы забросили Грег Скотт (11-я минута) и Максим Шалунов (14), которому ассистировал Александр Попов. Для Попова эта результативная передача стала 200-й в матчах регулярного сезона КХЛ. У хозяев отличился Антон Бурдасов (52), который набирает очки четвертый матч подряд (две шайбы и две передачи).

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 6, 1.10.2018, 17:00 Трактор 1 ХК Динамо 0

За три десятых секунды до конца матча датский защитник «Салавата» Филип Ларсен забросил шайбу и сравнял счет. Но после просмотра видеоповтора судьи отменили шайбу, так как она была заброшена ударом ногой.

ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Армейцы набрали 18 очков и поднялись на второе место в Западной конференции. «Салават Юлаев» проиграл второй матч подряд. Уфимцы, в активе которых 17 очков, занимают пятое место на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 3 октября на выезде сыграет с астанинским «Барысом». «Салават Юлаев» 5 октября на своем льду встретится с братиславским «Слованом».