ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей шайбы забросили Грег Скотт (11-я минута) и Максим Шалунов (14), которому ассистировал Александр Попов. Для Попова эта результативная передача стала 200-й в матчах регулярного сезона КХЛ. У хозяев отличился Антон Бурдасов (52), который набирает очки четвертый матч подряд (две шайбы и две передачи).
За три десятых секунды до конца матча датский защитник «Салавата» Филип Ларсен забросил шайбу и сравнял счет. Но после просмотра видеоповтора судьи отменили шайбу, так как она была заброшена ударом ногой.
ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Армейцы набрали 18 очков и поднялись на второе место в Западной конференции. «Салават Юлаев» проиграл второй матч подряд. Уфимцы, в активе которых 17 очков, занимают пятое место на Востоке.
В следующем матче ЦСКА 3 октября на выезде сыграет с астанинским «Барысом». «Салават Юлаев» 5 октября на своем льду встретится с братиславским «Слованом».
В другом матче дня челябинский «Трактор» дома победил московское «Динамо» со счетом 1:0. Для «Динамо» это поражение стало четвертым кряду, столичный клуб занимает 10-ю позицию на Западе (9 очков). «Трактор» расположился на девятой строчке на Востоке (11).
|Салават Юлаев
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1:2
(0:2, 0:0, 1:0)
|ЦСКА
|Николай Цулыгин
|Игорь Никитин
|Юха Метсола 58:46 (Ю. Метсола 59:59)
|Ларс Юханссон
|1-й период
|Сергей Толчинский
|05:44
|10:03
|Григорий Панин
|Грег Скотт (М. Григоренко, К. Капризов)
|10:25
|Максим Шалунов (А. Попов, С. Толчинский)
|13:59
|2-й период
|29:59
|Йоонас Кемппайнен
|3-й период
|Михаил Григоренко
|41:15
|50:25
|51:39
|Антон Бурдасов (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)