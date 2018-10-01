Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит4
Сочи2
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор1
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
2.10
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
2.10
Витязь
Авангард
Хоккей. КХЛ
2.10
Спартак
СКА
Все события
Фоторепортажи
29Карпин поборол Карреру
21ЦСКА победил «Спартак» в хоккейном дерби
21:25 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сохранив лидерство на Западе

ТАСС, 1 октября. Хельсинкский «Йокерит» одержал победу над «Сочи» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев хет-трик оформил Ессе Йоэнсуу (12-я, 23-я и 29-я минуты), также шайбу забросил Никлас Енсен (22). У гостей отличились Эрик О’Делл (20) и Дамир Мусин (47).

«Йокерит» набрал 20 очков в 12 матчах и укрепил лидерство в таблице Западной конференции. «Сочи» с 13 очками занимает шестое место на Западе.

В следующем матче 6 октября «Йокерит» дома примет санкт- петербургский СКА. «Сочи» 4 октября на своем льду сыграет также со СКА.

Йокерит 4:2
(1:1, 3:0, 0:1)
Сочи
1.10.2018, 18:30 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Сергей Зубов
Вратари
Райан Запольски Петр Кочетков 58:08
1-й период
Артем Томилин 01:36
Артем Томилин 09:53
11:32 Йессе Йоэнсуу (А. Грант, Й. Норман)
17:40 Брайан О`Нилл
Эрик О`Делл (С. Бочаров, С. Шмелев) 19:33
2-й период
21:23 Никлас Йенсен (Дж. Плэтт, П. Йормакка)
21:23
22:18 Йессе Йоэнсуу (Б. О`Нилл, С. Мозес)
Кирилл Воробьев 28:06
29:19 Йессе Йоэнсуу (Й. Норман, С. Мозес)
30:24 Виктор Лев
30:24 Виктор Лев
Сергей Зборовский 32:50
36:07 Йессе Йоэнсуу
3-й период
Дамир Мусин (Ю. Йокипакка) 46:17
Эрик О`Делл 53:57
Статистика
29 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
Гус Хиддинк: Акинфеев — один из величайших российских вратарей
Тренер «Реала» объяснил, почему не взял Рамоса на матч с ЦСКА
Хабиб перед боем с Макгрегором сбрасывает более 1 кг в сутки
Гол Азмуна на 94-й минуте принес победу «Рубину» в матче РПЛ
Хоккеисты ЦСКА одержали шестую победу подряд в КХЛ
Экс-тренер «Спартака» в третий раз возглавил киевский «Арсенал»
Кучеров обошел Малкина и Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь