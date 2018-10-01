«Йокерит» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сохранив лидерство на Западе

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев хет-трик оформил Ессе Йоэнсуу (12-я, 23-я и 29-я минуты), также шайбу забросил Никлас Енсен (22). У гостей отличились Эрик О’Делл (20) и Дамир Мусин (47).

«Йокерит» набрал 20 очков в 12 матчах и укрепил лидерство в таблице Западной конференции. «Сочи» с 13 очками занимает шестое место на Западе.