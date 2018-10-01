«Йокерит» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сохранив лидерство на Западе
ТАСС, 1 октября. Хельсинкский «Йокерит» одержал победу над «Сочи» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 1 октября. Хельсинкский «Йокерит» одержал победу над «Сочи» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев
«Йокерит» набрал 20 очков в 12 матчах и укрепил лидерство в таблице Западной конференции. «Сочи» с 13 очками занимает шестое место на Западе.
В следующем матче 6 октября «Йокерит» дома примет санкт- петербургский СКА. «Сочи» 4 октября на своем льду сыграет также со СКА.
|Лаури Марьямяки
|Сергей Зубов
|Райан Запольски
|Петр Кочетков 58:08
|1-й период
|Артем Томилин
|01:36
|Артем Томилин
|09:53
|11:32
|Йессе Йоэнсуу (А. Грант, Й. Норман)
|17:40
|Брайан О`Нилл
|Эрик О`Делл (С. Бочаров, С. Шмелев)
|19:33
|2-й период
|21:23
|Никлас Йенсен (Дж. Плэтт, П. Йормакка)
|21:23
|22:18
|Йессе Йоэнсуу (Б. О`Нилл, С. Мозес)
|Кирилл Воробьев
|28:06
|29:19
|Йессе Йоэнсуу (Й. Норман, С. Мозес)
|30:24
|Виктор Лев
|30:24
|Виктор Лев
|Сергей Зборовский
|32:50
|36:07
|Йессе Йоэнсуу
|3-й период
|Дамир Мусин (Ю. Йокипакка)
|46:17
|Эрик О`Делл
|53:57
|29
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)