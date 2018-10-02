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10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Крикунов возглавит московское «Динамо», Воробьев останется в тренерском штабе

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время произойдут изменения в тренерском штабе московского «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Главным тренером команды будет назначен Владимир Крикунов, а нынешний наставник бело-голубых Владимир Воробьев будет переведен на должность ассистента.

Еще одним помощником 68-летнего Крикунова станет Анатолий Антипов. Напомним, что ранее, помимо Воробьева, в тренерский штаб входили Андрей Николишин и Олег Ореховский. Отметим, что первые переговоры «Динамо» с Крикуновым состоялись еще в начале сентября. (Алексей Шевченко)​.

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