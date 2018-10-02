Крикунов возглавит московское «Динамо», Воробьев останется в тренерском штабе

Главным тренером команды будет назначен Владимир Крикунов, а нынешний наставник бело-голубых Владимир Воробьев будет переведен на должность ассистента.

Еще одним помощником 68-летнего Крикунова станет Анатолий Антипов. Напомним, что ранее, помимо Воробьева, в тренерский штаб входили Андрей Николишин и Олег Ореховский. Отметим, что первые переговоры «Динамо» с Крикуновым состоялись еще в начале сентября. (Алексей Шевченко)​.