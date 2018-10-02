Крикунов заявил, что достиг предварительной договорённости с «Динамо»

«Моё назначение? Думаю, что решим этот вопрос в течение дня. Предварительная договорённость есть. Что касается тренерского штаба, то пока нет никаких конкретных фамилий помощников. Продолжит ли работу в клубе Владимир Воробьёв? Да», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.