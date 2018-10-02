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10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Крикунов заявил, что достиг предварительной договорённости с «Динамо»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал информацию «Чемпионата» о предстоящем назначении на должность главного тренера московского «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

«Моё назначение? Думаю, что решим этот вопрос в течение дня. Предварительная договорённость есть. Что касается тренерского штаба, то пока нет никаких конкретных фамилий помощников. Продолжит ли работу в клубе Владимир Воробьёв? Да», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Владимир Крикунов уже возглавлял московское «Динамо» на протяжении четырёх сезонов (2004−2008). В первый же сезон своей работы опытный тренер привёл бело-голубых к чемпионству. В финале суперлиги «Динамо» взяло верх над «Ладой» (3−0). Под руководством специалиста бело-голубые провели 215 игр и одержали 114 побед. Последним местом работы Крикунова был екатеринбургский «Автомобилист».

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