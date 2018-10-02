Боченски снова «в минусе», или кто самый полезный игрок «Барыса» в текущем сезоне КХЛ

Завтра, 3 октября, столичный клуб начнет домашнюю серии игр поединком со второй командой Западной конференции — московским ЦСКА. Перед встречей с армейцами подопечные Андрея Скабелки выиграли три матча подряд.

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Самые полезные

1. Даррен Диц (защитник)

25-летний игрок обороны остается в числе лидеров клуба по статистике. Его коэффициент полезности составляет «+9» (с его присутствием на льду забито 18 голов и 9 — пропущено). Больше других защитников Диц проводит игровое времени и набрал уже 12 очков результативности (четыре гола и восемь передач). Также в числе лучших в команде Даррен по силовых приемам (21) и заблокированным броскам (14).

2. Алексей Маклюков (защитник)

Напарник Дица показывает примерно схожие показатели с канадцем. 25-летний казахстанец — четвертый игрок обороны по игровому времени. Его показатель полезности — «+9» (17−8). В 11 играх Маклюков отдал две голевые передачи.

3. Роман Старченко (нападающий)

Форвард перестал радовать голевыми бросками, но отдал четыре результативных паса. Таким образом, в 11 проведенных встречах Старченко заработал 14 очков (7+7). Полезность его остается довольно высокой — «+9» (14−5).

Худшие

1. Брэндон Боченски (нападающий)

Капитан «Барыса» вышел в лидеры рейтинга среди игроков с худшим показателем полезности. Он составляет уже «-5» (5−10). В первую очередь, это связано с результативностью игрока — в 11 играх 36-летний хоккеист забросил три шайбы и отдал семь передач. Тут нужно учесть, что Боченски чаще всех из нападающих бросает по воротам (27 раз), но его процент реализации не так высок — около 11 процентов. Пока ветеран не впечатляет.

2−3. Кевин Даллмэн и Максим Семенов (защитники)

Опытные игроки обороны не играют в одной паре, но продолжают показывать одинаковый коэффициент полезности в команде — «-4». Усилиями Даллмэна подрос их совокупный баланс результативности — три гола и две передачи.

4. Кертис Волк (нападающий)

С возвращением Дастина Бойда 25-летний канадец потерял место в первой тройке нападения, но отметился лучшим голом минувшей недели в КХЛ. Возможно, «понижение» поможет раскрыть потенциал центрального нападающего, на которого перед сезоном возлагали надежды, как на возможного лидера команды. Шаг уже сделан: его показатель полезности изменился с «-5» до «-3».