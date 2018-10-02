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14:07 (мск), источник: ТАСС

Крикунов сменил Воробьева на посту главного тренера московского клуба КХЛ «Динамо»

ТАСС, 2 октября. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Владимир Воробьев отправлен в отставку, команду возглавил Владимир Крикунов. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Динамо» в гостях уступило челябинскому «Трактору» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. После 13 игр в активе бело-голубых девять очков, команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав три победы и потерпев 10 поражений. Воробьев возглавлял «Динамо» с апреля 2017 года, под его руководством в прошлом сезоне команда впервые в истории КХЛ не смогла выйти в плей-офф.

«При этом Владимир Воробьев, а также его помощники Олег Ореховский, Александр Степанов и Виталий Еремеев войдут в новый тренерский штаб. “Динамо” покидает только Андрей Николишин», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Крикунов возглавлял «Динамо» с 2004 по 2008 год, став с клубом чемпионом страны (2005). Специалист также возглавлял сборную России с 2005 по 2006 год. Под его руководством национальная команда стала бронзовым призером чемпионата мира 2005 года в Вене, а также заняла четвертое место на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Последним местом работы Крикунова был «Автомобилист», который он возглавлял с 2016 по 2018 год.

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