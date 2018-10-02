Крикунов сменил Воробьева на посту главного тренера московского клуба КХЛ «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Динамо» в гостях уступило челябинскому «Трактору» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. После 13 игр в активе бело-голубых девять очков, команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав три победы и потерпев 10 поражений. Воробьев возглавлял «Динамо» с апреля 2017 года, под его руководством в прошлом сезоне команда впервые в истории КХЛ не смогла выйти в плей-офф.

«При этом Владимир Воробьев, а также его помощники Олег Ореховский, Александр Степанов и Виталий Еремеев войдут в новый тренерский штаб. “Динамо” покидает только Андрей Николишин», — говорится в сообщении пресс-службы.