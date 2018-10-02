«Динамо» увольняет тренера, но делает странный выбор. Ставка на Крикунова может закончиться провалом

Новость о том, что московское «Динамо» уволит тренера, должна была появиться не сегодня и не вчера. Еще перед стартом сезона было очевидно, что у Владимира Воробьева возникнут серьезные проблемы в клубе. После невыразительного прошлого сезона и непопадания в плей-офф главный тренер чудом сохранил свой пост, но получил новых помощников. Говорят, с Николишиным у Воробьева не было никакого взаимопонимания. Андрея Васильевича вообще брали в качестве запасного варианта на роль главного наставника. И вот Николишин уходит, Воробьев становится помощником, а главным — Владимир Крикунов. Более странного решения и представить было нельзя.
Непонятно, почему смена тренера произошла именно сейчас. Совет директоров «Динамо» прошел на прошлой неделе, после него о перестановках не сообщали. За последние дни бело-голубые дважды проиграли со счетом 0:1 («Автомобилисту» и «Трактору»). Но случались у «Динамо» в этом сезоне и серии неудач подлиннее, и счет покрупнее. Вполне возможно, принципиальное решение об уходе Воробьева с поста главного было принято еще до поражений, но из-за сложной структуры внутри клуба отставка затянулась (все трансферные сделки проходили долго из-за длительного процесса согласования со всеми начальниками).
При этом довольно странно выглядит, что Воробьев останется в штабе нового тренера. Ситуация до боли напоминает то, что в прошлом году случилось в «Сибири» — по ходу «регулярки» Павел Зубов перешел на роль помощника Владимира Юрзинова. В итоге новосибирцы в плей-офф не вышли, Зубов покинул клуб весной, а Юрзинов — в начале осени. Воробьева могли оставить в «Динамо» только из-за компенсации, при увольнении ее пришлось бы выплачивать полностью, а так возможны варианты. Неслучайно говорят, что «Динамо» сейчас в режиме экономии.
Наверняка финансовая ситуация в клубе повлияла на то, что пригласили в итоге Владимира Крикунова. С ним переговоры проводили еще в начале сентября, и в СМИ писали, что 68-летний специалист был готов пойти работать на минимальные деньги. Запросы Олега Знарка и Петериса Скудры были чуть выше. Но и их перспективы в клубе выглядели более радужно.
Владимир Васильевич — фигура для «Динамо» знакомая, если не сказать родная. Именно он приводил клуб к званию чемпиона России в 2005 году и работал с Валерием Шанцевым, который сейчас занимает должность генерального директора бело-голубых. А в команде Крикунова тогда за золотые медали бились Воробьев, Ореховский, Степанов и Еремеев. Знакомые фамилии, не правда ли?
Забавно, что Крикунов пару лет назад заикнулся о завершении тренерской карьеры. Но потом передумал и теперь уже не спешит уходить на пенсию.
Что будет с «Динамо» при новом тренере? Очевидно, что бело-голубых ждут тяжелейшие нагрузки. Тренировки с баллонами — это классика от Владимира Васильевича. Непросто придется и легионерам, с которыми, как правило, Крикунов не слишком ладит. Результаты могут как пойти вверх, так и не измениться (все-таки не до конца понятно, насколько серьезен кризис в команде сейчас). По исполнителям, конечно, «Динамо» должно быть в первой восьмерке на Западе. По силам ли этого добиться Крикунову? Конечно. В конце концов, от кубковой зоны клуб отделяет два очка. Но что будет дальше — огромный вопрос. Все-таки не покидает ощущение, что методы Владимира Васильевича устарели, и его время ушло. Неужели «Динамо» сделало шаг назад?