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14:53 (мск), источник: БЕЛТА

Гол форварда минского «Динамо» Пулккинена вошел в топ-10 недели

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гол финского нападающего минского «Динамо» Теему Пулккинена занял второе место в десятке лучших минувшей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Индивидуальный проход и точный бросок Теему Пулккинена в матче с «Авангардом» 30 сентября (1:2) не остался незамеченным в КХЛ. Более красивую шайбу забросил лишь Кертис Вальк из «Барыса» в ворота рижского «Динамо».

Белорусская команда в чемпионате КХЛ после 12 матчей с восемью очками занимает 11-е место в Западной конференции. Следующую игру сезона минчане проведут на выезде 4 октября против московского «Спартака».

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