Гол форварда минского «Динамо» Пулккинена вошел в топ-10 недели

Индивидуальный проход и точный бросок Теему Пулккинена в матче с «Авангардом» 30 сентября (1:2) не остался незамеченным в КХЛ. Более красивую шайбу забросил лишь Кертис Вальк из «Барыса» в ворота рижского «Динамо».