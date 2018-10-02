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14:57 (мск), источник: ТАСС

ХК «Динамо» поставил задачу тренеру Крикунову повысить эффективность команды

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский хоккейный клуб «Динамо» поставил новому главному тренеру команды Владимиру Крикунову задачу повысить эффективность команды. Об этом рассказал председатель совета директоров клуба Виктор Воронин, слова которого предоставила ТАСС пресс-служба ВФСО «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Динамо» объявило, что Крикунов сменил Владимира Воробьева на посту главного тренера.

«С учетом неудовлетворительных спортивных результатов и неэффективной работы менеджмента клуба совет директоров рассмотрел несколько кандидатур на позицию главного тренера и остановился на том, чтобы назначить Владимира Крикунова на эту должность. Ему поставлена задача повысить эффективность команды, как минимум в сложившихся условиях выйти в плей-офф чемпионата КХЛ. Желаем ему успехов в решении этой задачи, полагаемся на его тренерский опыт и умения преодолевать трудности кризисных периодов», — сказал Воронин.

В понедельник «Динамо» в гостях уступило челябинскому «Трактору» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. После 13 игр в активе бело-голубых девять очков, команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав три победы и потерпев 10 поражений. Воробьев возглавлял «Динамо» с апреля 2017 года, под его руководством в прошлом сезоне команда впервые в истории КХЛ не смогла выйти в плей-офф.

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