ХК «Динамо» поставил задачу тренеру Крикунову повысить эффективность команды

Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Динамо» объявило, что Крикунов сменил Владимира Воробьева на посту главного тренера.

«С учетом неудовлетворительных спортивных результатов и неэффективной работы менеджмента клуба совет директоров рассмотрел несколько кандидатур на позицию главного тренера и остановился на том, чтобы назначить Владимира Крикунова на эту должность. Ему поставлена задача повысить эффективность команды, как минимум в сложившихся условиях выйти в плей-офф чемпионата КХЛ. Желаем ему успехов в решении этой задачи, полагаемся на его тренерский опыт и умения преодолевать трудности кризисных периодов», — сказал Воронин.