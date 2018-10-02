Крикунов: ХК «Динамо» может понадобиться усиление состава в этом сезоне

Во вторник «Динамо» объявило о назначении Крикунова главным тренером вместо Владимира Воробьева, который остался в тренерском штабе команды.
«Команда хорошая по составу, уступает только, возможно, нашим олигархам. Надо разобраться с меньшинством. Возможно, потребуется усиление состава. В тройку к Шипачеву и Кагарлицкому нужен третий, пока останется Тарасов», — сказал Крикунов.
Специалист практически не видел игру команды в этом году. «Я не вел никаких переговоров с “Динамо”, команду я практически не видел. Пару матчей по телевизору только, вживую не видел. Что касается Воробьева, то я с ним поговорил, он нормально относится к текущей ситуации», — отметил он.
Бело-голубые сейчас занимают 10-е место в Западной конференции чемпионата Континентальной хоккейной лиги.