Контракт ХК «Динамо» с Крикуновым рассчитан до конца сезона
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Контракт нового главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо» Владимира Крикунова рассчитан до конца сезона. Об этом тренер сообщил журналистам на
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Контракт нового главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо» Владимира Крикунова рассчитан до конца сезона. Об этом тренер сообщил журналистам на
Во вторник
«Контракт до конца сезона. Первая задача — разобраться с командой. Мы ничего даже не успели обговорить, так все быстро произошло — буквально за три дня. Сначала переговорил с Шанцевым (гендиректор клуба), после совета директоров мы встретились, и решение было принято», — сказал Крикунов.
«Это моя работа, для меня же не проблема входить в команды. Я как опытный игрок, который знает все порядки, знает как себя вести», — добавил он.
«Динамо» вместе с Крикуновым становилось чемпионом России в 2005 году. «Я 22,5 года в «Динамо». Восемь лет был в Риге, девять лет в Минске, три года в Екатеринбурге и еще 3,5 года в московском «Динамо». Я полжизни в «Динамо», — отметил Крикунов.