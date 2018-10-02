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19:12 (мск), источник: ТАСС

Контракт ХК «Динамо» с Крикуновым рассчитан до конца сезона

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Контракт нового главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо» Владимира Крикунова рассчитан до конца сезона. Об этом тренер сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник бело-голубые объявили о назначении Крикунова главным тренером вместо Владимира Воробьева, который остался в тренерском штабе команды.

«Контракт до конца сезона. Первая задача — разобраться с командой. Мы ничего даже не успели обговорить, так все быстро произошло — буквально за три дня. Сначала переговорил с Шанцевым (гендиректор клуба), после совета директоров мы встретились, и решение было принято», — сказал Крикунов.

«Это моя работа, для меня же не проблема входить в команды. Я как опытный игрок, который знает все порядки, знает как себя вести», — добавил он.

«Динамо» вместе с Крикуновым становилось чемпионом России в 2005 году. «Я 22,5 года в «Динамо». Восемь лет был в Риге, девять лет в Минске, три года в Екатеринбурге и еще 3,5 года в московском «Динамо». Я полжизни в «Динамо», — отметил Крикунов.

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