Контракт ХК «Динамо» с Крикуновым рассчитан до конца сезона

Источник: РИА "Новости"

Во вторник бело-голубые объявили о назначении Крикунова главным тренером вместо Владимира Воробьева, который остался в тренерском штабе команды.

«Контракт до конца сезона. Первая задача — разобраться с командой. Мы ничего даже не успели обговорить, так все быстро произошло — буквально за три дня. Сначала переговорил с Шанцевым (гендиректор клуба), после совета директоров мы встретились, и решение было принято», — сказал Крикунов.

«Это моя работа, для меня же не проблема входить в команды. Я как опытный игрок, который знает все порядки, знает как себя вести», — добавил он.