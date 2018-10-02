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19:13 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ХК «Динамо» сообщил, что задержек по зарплате в команде не будет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Задержек по зарплате в московском хоккейном клубе «Динамо» не будет. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор бело- голубых Валерий Шанцев.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» на данный момент занимает 10-е место в Западной конференции чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«По бюджету этого года наш менеджмент привел в клуб 320 млн рублей за счет рекламы, задержек по зарплате не будет. Когда команда играет плохо, наши финансовые планы тоже начинают вести себя не очень хорошо. Вы же видели, какая сейчас посещаемость. По нашим подсчетам мы каждый раз теряем по 5 млн рублей», — рассказал он.

«Плюс реклама подсела — никто не будет клевать на такую игру. Мы несем определенные потери. Мы серьезно занимаемся этим вопросом. Конечно, мы рассчитываем, что игра наладится и посещаемость улучшится — играть при пустых трибунах совершенно бессмысленно», — добавил Шанцев.

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