Гендиректор ХК «Динамо» сообщил, что задержек по зарплате в команде не будет

«По бюджету этого года наш менеджмент привел в клуб 320 млн рублей за счет рекламы, задержек по зарплате не будет. Когда команда играет плохо, наши финансовые планы тоже начинают вести себя не очень хорошо. Вы же видели, какая сейчас посещаемость. По нашим подсчетам мы каждый раз теряем по 5 млн рублей», — рассказал он.