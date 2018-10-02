Владимир Крикунов: Сейчас не время для баллонов и революций!

Источник: Советский спорт

После официального назначения Владимира Крикунова на пост наставника бело-голубых в ТАСС состоялась его пресс-конференция, где он рассказал, как собирается исправлять ситуацию в «Динамо».

«НЕКОГДА РЕВОЛЮЦИИ УСТРАИВАТЬ»

— Вот журналисты пишут, что после моего прихода игроки сразу баллоны начнут таскать, — улыбнулся Крикунов в начале разговора. — Ну какие сейчас могут быть баллоны?! Чемпионат в разгаре. Игрокам порой выспаться некогда. В первую очередь мне с составом надо разобраться. У нас Кулемин и Макаров сейчас на просмотре. Надо по ним вопрос быстро решать. «Динамо» по потенциалу не особо уступает клубам-олигархам. И ветераны опытные, и молодежь неплохая. А вот почему в меньшинстве много пропускают, я уже начал разбираться. Возможно, потребуется усиление.

— Насколько вы довольны своим тренерским штабом, который получили как бы в наследство?

— Сейчас некогда революции устраивать. Ребята, которые стали моими помощниками, хорошо знают состав. Они готовили команду к сезону. Поэтому глобальные перемены не нужны. У нас ведь уже игра послезавтра! А я еще не всех игроков знаю, как зовут. Ну, а если бы я бы еще и своих новых помощников за собой потащил? Какая тут польза? Поэтому пока остановились на таком составе штаба.

— Конкретно с Владимиром Воробьевым вы уже поговорили? Он не против стать вашим помощником?

— Володя готов работать. Мы с ним вообще в хороших отношениях. Я как-то в прошлом сезоне летел в Москву вместе с «Динамо». И мы с ним разговорились… Он так переживал за результат. Беспокоился, что его снимут. А я ему уже тогда сказал: смотри на эту ситуацию спокойней. Это теперь часть твоей работы. Ты — главный тренер. Значит, рано или поздно тебя все равно в отставку отправят. Не переживай — раньше или позже.

— В чем главная проблема нынешнего «Динамо»?

— Не хочу спешить с выводами. Скажу честно, я пока ни одной игры «Динамо» живьем не видел. Для начала мне надо с игроками об этом поговорить.

— Не поторопилось «Динамо» расстаться с Бойдом? В «Барысе» он уже начал очки набирать.

— Нет. Бойд в «Динамо» не сыграл бы. Он очки всегда набирал за счет Боченски и Доуса. Я же работал в «Барысе» и прекрасно это знаю. У них вся игра была построена на идеальных взаимосвязях, все заранее обговорено. Они делали на льду всегда одно и то же. И это постоянно проходило. Вот сейчас Бойда опять поставили к Боченски, который всю игру тройки организует, и Дастин там расцвел. А здесь, без Боченски он так ничего бы и не показал.

«Я 23 ГОДА В “ДИНАМО” ОТРАБОТАЛ»

— Что вы думаете о двух лидерах «Динамо» — Шипачеве и Кагарлицком? Из них получится соорудить самое результативное звено в КХЛ?

— Так вот вы сами только две фамилии назвали. А звено из трех человек состоит.

— Так это уже к вам вопрос — кто будет третьим?

— Пока там останется Тарасов. Глобальных перестановок не планирую.

— Насколько легко вы согласились на предложение «Динамо». Ведь до этого уже не раз уходили на покой. И каждый раз возвращались.

— Все так быстро произошло… Буквально за три дня все решилось. Сперва переговорил с Валерием Павлиновичем Шанцевым. Потом мою кандидатуру обсудили на Совете директоров клуба. После этого снова встретились и решили все окончательно. Это моя жизнь. Как опытному специалисту для меня не проблема войти в любую команду.

— «Динамо» для вас — особенный клуб?

— Конечно, 2005 год не забуду. Интересный был чемпионат! Все звезды играли в Казани, «Ак Барс» сборной мира называли. Причем, по делу, без преувеличений. А мы стали чемпионами. А в «Динамо» я 23 года отработал. Толька сперва восемь лет в Риге провел, потом девять — в Минске… Большая часть жизни в этом клубе прошла.

— Сейчас у вас контракт…

— До конца сезона. А задача — разобраться, что происходит с командой. Первая тренировка — в среду.

СКАЗАНО!

Беда Владимира Воробьева в том, что он добренький. Он для команды — дядя Вова. А тренер должен уметь грамотно пользоваться своей властью в команде. У Владимира Крикунова есть большой опыт по исправлению кризисных ситуаций. И физически он здоров, дай бог каждому. Лично проверял — на руках с ним боролся. Положил он меня…

Валерий Шанцев, генеральный директор московского «Динамо»