Владимир Крикунов: Сейчас не время для баллонов и революций!
Первое интервью Владимира Крикунова после возвращения на пост главного тренера московского «Динамо».
Первое интервью Владимира Крикунова после возвращения на пост главного тренера московского «Динамо».
После официального назначения Владимира Крикунова на пост наставника
— Вот журналисты пишут, что после моего прихода игроки сразу баллоны начнут таскать, — улыбнулся Крикунов в начале разговора. — Ну какие сейчас могут быть баллоны?! Чемпионат в разгаре. Игрокам порой выспаться некогда. В первую очередь мне с составом надо разобраться. У нас Кулемин и Макаров сейчас на просмотре. Надо по ним вопрос быстро решать. «Динамо» по потенциалу не особо уступает
— Насколько вы довольны своим тренерским штабом, который получили как бы в наследство?
— Сейчас некогда революции устраивать. Ребята, которые стали моими помощниками, хорошо знают состав. Они готовили команду к сезону. Поэтому глобальные перемены не нужны. У нас ведь уже игра послезавтра! А я еще не всех игроков знаю, как зовут. Ну, а если бы я бы еще и своих новых помощников за собой потащил? Какая тут польза? Поэтому пока остановились на таком составе штаба.
— Конкретно с Владимиром Воробьевым вы уже поговорили? Он не против стать вашим помощником?
— Володя готов работать. Мы с ним вообще в хороших отношениях. Я
— В чем главная проблема нынешнего «Динамо»?
— Не хочу спешить с выводами. Скажу честно, я пока ни одной игры «Динамо» живьем не видел. Для начала мне надо с игроками об этом поговорить.
— Не поторопилось «Динамо» расстаться с Бойдом? В «Барысе» он уже начал очки набирать.
— Нет. Бойд в «Динамо» не сыграл бы. Он очки всегда набирал за счет Боченски и Доуса. Я же работал в «Барысе» и прекрасно это знаю. У них вся игра была построена на идеальных взаимосвязях, все заранее обговорено. Они делали на льду всегда одно и то же. И это постоянно проходило. Вот сейчас Бойда опять поставили к Боченски, который всю игру тройки организует, и Дастин там расцвел. А здесь, без Боченски он так ничего бы и не показал.
— Что вы думаете о двух лидерах «Динамо» — Шипачеве и Кагарлицком? Из них получится соорудить самое результативное звено в КХЛ?
— Так вот вы сами только две фамилии назвали. А звено из трех человек состоит.
— Так это уже к вам вопрос — кто будет третьим?
— Пока там останется Тарасов. Глобальных перестановок не планирую.
— Насколько легко вы согласились на предложение «Динамо». Ведь до этого уже не раз уходили на покой. И каждый раз возвращались.
— Все так быстро произошло… Буквально за три дня все решилось. Сперва переговорил с Валерием Павлиновичем Шанцевым. Потом мою кандидатуру обсудили на Совете директоров клуба. После этого снова встретились и решили все окончательно. Это моя жизнь. Как опытному специалисту для меня не проблема войти в любую команду.
— «Динамо» для вас — особенный клуб?
— Конечно, 2005 год не забуду. Интересный был чемпионат! Все звезды играли в Казани, «Ак Барс» сборной мира называли. Причем, по делу, без преувеличений. А мы стали чемпионами. А в «Динамо» я 23 года отработал. Толька сперва восемь лет в Риге провел, потом девять — в Минске… Большая часть жизни в этом клубе прошла.
— Сейчас у вас контракт…
— До конца сезона. А задача — разобраться, что происходит с командой. Первая тренировка — в среду.
Беда Владимира Воробьева в том, что он добренький. Он для команды — дядя Вова. А тренер должен уметь грамотно пользоваться своей властью в команде. У Владимира Крикунова есть большой опыт по исправлению кризисных ситуаций. И физически он здоров, дай бог каждому. Лично проверял — на руках с ним боролся. Положил он меня…
Валерий Шанцев, генеральный директор московского «Динамо»
Автор: Дмитрий Пономаренко