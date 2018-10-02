СКА разгромил «Спартак» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/.
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/.
Заброшенными шайбами отметились Павел Дацюк (11-я, 52-я минуты), Александр Дергачев (12), Владислав Гавриков (26), Ярно Коскиранта (49) и Алексей Кручинин (57). Вратарь СКА Игорь Шестеркин провел свой 100-й матч в КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место, набрав 19 очков, «Спартак» с 12 очками идет седьмым.
СКА в следующем матче в гостях сыграет с «Сочи», «Спартак» примет минское «Динамо». Обе встречи пройдут 4 октября.
|Вадим Епанчинцев
|Илья Воробьев
|Юлиус Гудачек 27:47 (Н. Беспалов 27:47)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|08:37
|Евгений Кулик
|10:14
|10:41
|Александр Осипов
|Павел Дацюк (П. Херсли, Н. Гусев)
|10:41
|Александр Дергачев (А. Бывальцев, Ал. Кручинин)
|11:06
|11:41
|Каспарс Даугавиньш
|11:41
|Каспарс Даугавиньш
|Сергей Плотников
|15:08
|2-й период
|Владислав Гавриков (А. Дергачев, С. Плотников)
|25:30
|Сергей Плотников
|34:05
|3-й период
|Олег Ли
|44:51
|Ярно Коскиранта (Р. Рукавишников, С. Плотников)
|48:43
|Павел Дацюк (Н. Якупов, Н. Гусев)
|51:16
|Алексей Кручинин (А. Барабанов)
|56:27
|18
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)