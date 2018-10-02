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22:19 (мск), источник: ТАСС

СКА разгромил «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 6:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами отметились Павел Дацюк (11-я, 52-я минуты), Александр Дергачев (12), Владислав Гавриков (26), Ярно Коскиранта (49) и Алексей Кручинин (57). Вратарь СКА Игорь Шестеркин провел свой 100-й матч в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место, набрав 19 очков, «Спартак» с 12 очками идет седьмым.

СКА в следующем матче в гостях сыграет с «Сочи», «Спартак» примет минское «Динамо». Обе встречи пройдут 4 октября.

В других матчах игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:2, омский «Авангард» в гостях разгромил подольский «Витязь» — 6:0.
Спартак 0:6
(0:2, 0:1, 0:3)
СКА
2.10.2018, 19:30 Зрители: 10367 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Илья Воробьев
Вратари
Юлиус Гудачек 27:47 (Н. Беспалов 27:47) Игорь Шестеркин
1-й период
08:37 Евгений Кулик
10:14
10:41 Александр Осипов
Павел Дацюк (П. Херсли, Н. Гусев) 10:41
Александр Дергачев (А. Бывальцев, Ал. Кручинин) 11:06
11:41 Каспарс Даугавиньш
11:41 Каспарс Даугавиньш
Сергей Плотников 15:08
2-й период
Владислав Гавриков (А. Дергачев, С. Плотников) 25:30
Сергей Плотников 34:05
3-й период
Олег Ли 44:51
Ярно Коскиранта (Р. Рукавишников, С. Плотников) 48:43
Павел Дацюк (Н. Якупов, Н. Гусев) 51:16
Алексей Кручинин (А. Барабанов) 56:27
Статистика
18 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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