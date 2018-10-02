СКА разгромил «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

Заброшенными шайбами отметились Павел Дацюк (11-я, 52-я минуты), Александр Дергачев (12), Владислав Гавриков (26), Ярно Коскиранта (49) и Алексей Кручинин (57). Вратарь СКА Игорь Шестеркин провел свой 100-й матч в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место, набрав 19 очков, «Спартак» с 12 очками идет седьмым.

СКА в следующем матче в гостях сыграет с «Сочи», «Спартак» примет минское «Динамо». Обе встречи пройдут 4 октября.