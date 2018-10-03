Борщевский о слухах про отставку: Не слежу за Интернетом — всё внимание «Амуру»

«Мы ценим ту поддержку, которая есть у «Амура» и которая проявляется на каждом матче, как дома, так и в гостях. Впереди у нас серия игр на «Платинум Арене» против «Автомобилиста», «Магнитки», «Трактора» и «Куньлуня. Всё это — команды Восточной конференции, наши конкуренты. Сейчас по календарю у нас есть три-четыре дня на подготовку и полноценный тренировочный процесс. Мы тщательно разбираем «Автомобилист», видим все его плюсы. В то же время при правильной игре результат можно показать в борьбе с любой командой. Уверены, что в ходе всей домашней серии нам поможет наш шестой игрок — хабаровские болельщики. Время улучшить свои результаты еще есть, настроены позитивно.