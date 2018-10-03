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14:37 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Варфоломеева помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь»

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Шанхае, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Виктор Антипин (27-я минута) и Павел Варфоломеев (52 и 54). У хозяев отличился Брэндон Ип (60).

«Магнитка», продлившая победную серию до четырех матчей, в пятницу сыграет во Владивостоке с «Адмиралом», «Куньлунь» в этот же день примет челябинский «Трактор».

Куньлунь 1:3
(0:0, 0:1, 1:2)
Металлург Мг
3.10.2018, 10:00 Зрители: 4776 Регулярный чемпионат ЛД "Фэйян"
Главные тренеры
Юсси Тапола Йозеф Яндач
Вратари
Александр Лазушин Артем Загидулин
1-й период
05:48 Александр Лазушин
13:06 Патрик Лунд
2-й период
20:40 Тэйлор Бек
Виктор Антипин 20:40
Яков Рылов 21:16
Виктор Антипин (М. Эллисон, С. Мозякин) 26:55
3-й период
46:03 Джо Брэйден
Евгений Тимкин 46:03
Павел Варфоломеев (Р. Любимов, А. Чибисов) 51:06
Павел Варфоломеев (А. Чибисов) 53:48
54:02 Патрик Лунд
59:54 Брэндон Йип (М-А. Граньяни, В. Лаюнен)
Статистика
10 Штрафное время 6
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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