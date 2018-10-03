Дубль Варфоломеева помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь»
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Шанхае, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Виктор Антипин (27-я минута) и Павел Варфоломеев (52 и 54). У хозяев отличился Брэндон Ип (60).
«Магнитка», продлившая победную серию до четырех матчей, в пятницу сыграет во Владивостоке с «Адмиралом», «Куньлунь» в этот же день примет челябинский «Трактор».
|Куньлунь
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1:3
(0:0, 0:1, 1:2)
|Металлург Мг
|Юсси Тапола
|Йозеф Яндач
|Александр Лазушин
|Артем Загидулин
|1-й период
|05:48
|Александр Лазушин
|13:06
|Патрик Лунд
|2-й период
|20:40
|Тэйлор Бек
|Виктор Антипин
|20:40
|Яков Рылов
|21:16
|Виктор Антипин (М. Эллисон, С. Мозякин)
|26:55
|3-й период
|46:03
|Джо Брэйден
|Евгений Тимкин
|46:03
|Павел Варфоломеев (Р. Любимов, А. Чибисов)
|51:06
|Павел Варфоломеев (А. Чибисов)
|53:48
|54:02
|Патрик Лунд
|59:54
|Брэндон Йип (М-А. Граньяни, В. Лаюнен)
|10
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)