Дубль Варфоломеева помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь»

Встреча, состоявшаяся в Шанхае, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Виктор Антипин (27-я минута) и Павел Варфоломеев (52 и 54). У хозяев отличился Брэндон Ип (60).