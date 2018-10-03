Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс0
ЦСКА1
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал3
Автомобилист5
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь1
Металлург Мг3
Хоккей. НХЛ
4.10
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
4.10
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
4.10
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
10Кто может заменить Акинфеева
19«Спартак» переиграл «Реал» Хиддинка. Помните, как это было?
15:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» одержал 13-ю победу подряд, обыграв «Адмирал»

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до 13 матчей, взяв верх над владивостокским «Адмиралом».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Анатолий Голышев (12-я минута), Кирилл Лямин (12), Стефан Да Коста (21), Илья Крикунов (23) и Вячеслав Литовченко (59). У хозяев отличились Денис Вихарев (4 и 19) и Александр Стрельцов (40).

«Автомобилист» 5 октября сыграет в Хабаровске с «Амуром», «Адмирал» в этот же день примет магнитогорский «Металлург».

Адмирал 3:5
(2:2, 1:2, 0:1)
Автомобилист
3.10.2018, 12:30 Зрители: 2553 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Андрей Мартемьянов
Вратари
Никита Серебряков 57:35 (Н. Серебряков 58:38-58:44, Н. Серебряков 59:07) Якуб Коварж
1-й период
03:53 Денис Вихарев (В. Бутузов, Ант. Королев)
10:43 Владимир Бутузов
Анатолий Голышев 11:35
Кирилл Лямин (Е. Чесалин, Е. Грачев) 11:56
Станислав Егоршев 16:16
18:42 Денис Вихарев (Р. Таталин)
2-й период
Стефан Да Коста (Н. Доус, И. Вишневский) 20:26
Станислав Егоршев 20:49
21:27 Войтех Полак
Илья Крикунов (И. Вишневский) 22:32
Георгий Белоусов 24:18
27:55 Иван Мищенко
39:57 Александр Стрельцов (В. Стрельцов, А. Черников)
3-й период
Степан Хрипунов 51:27
57:26
Вячеслав Литовченко п.в. 58:38
59:07 Василий Стрельцов
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Адмирал
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В чем Загитова превосходит Медведеву
В футболе Акинфееву досталось самое непростое амплуа
«Игорь — герой». ЦСКА не остановить даже без Акинфеева
Капитан «МЮ» лайкнул пост об отставке Моуринью
«Вернись, Криштиану!». Что пишут в Испании о победе ЦСКА
«Милан» хочет арендовать Ибрагимовича
Дубль Варфоломеева помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь»
Каррера: Не умеем 90 минут обороняться у своих ворот, как ЦСКА
СМИ: Головин выйдет в основе против «Боруссии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь