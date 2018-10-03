«Автомобилист» одержал 13-ю победу подряд, обыграв «Адмирал»
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до 13 матчей, взяв верх над владивостокским «Адмиралом».
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до 13 матчей, взяв верх над владивостокским «Адмиралом».
Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Анатолий Голышев (12-я минута), Кирилл Лямин (12), Стефан Да Коста (21), Илья Крикунов (23) и Вячеслав Литовченко (59). У хозяев отличились Денис Вихарев (4 и 19) и Александр Стрельцов (40).
«Автомобилист» 5 октября сыграет в Хабаровске с «Амуром», «Адмирал» в этот же день примет магнитогорский «Металлург».
|Адмирал
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3:5
(2:2, 1:2, 0:1)
|Автомобилист
|Сергей Светлов
|Андрей Мартемьянов
|Никита Серебряков 57:35 (Н. Серебряков 58:38-58:44, Н. Серебряков 59:07)
|Якуб Коварж
|1-й период
|03:53
|Денис Вихарев (В. Бутузов, Ант. Королев)
|10:43
|Владимир Бутузов
|Анатолий Голышев
|11:35
|Кирилл Лямин (Е. Чесалин, Е. Грачев)
|11:56
|Станислав Егоршев
|16:16
|18:42
|Денис Вихарев (Р. Таталин)
|2-й период
|Стефан Да Коста (Н. Доус, И. Вишневский)
|20:26
|Станислав Егоршев
|20:49
|21:27
|Войтех Полак
|Илья Крикунов (И. Вишневский)
|22:32
|Георгий Белоусов
|24:18
|27:55
|Иван Мищенко
|39:57
|Александр Стрельцов (В. Стрельцов, А. Черников)
|3-й период
|Степан Хрипунов
|51:27
|57:26
|Вячеслав Литовченко
|п.в.
|58:38
|59:07
|Василий Стрельцов
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)