«Автомобилист» одержал 13-ю победу подряд, обыграв «Адмирал»

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Анатолий Голышев (12-я минута), Кирилл Лямин (12), Стефан Да Коста (21), Илья Крикунов (23) и Вячеслав Литовченко (59). У хозяев отличились Денис Вихарев (4 и 19) и Александр Стрельцов (40).