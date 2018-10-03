Лисин вслед за Эммертоном покинул «Сибирь»
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нападающий Энвер Лисин покинул новосибирский хоккейный клуб «Сибирь», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нападающий Энвер Лисин покинул новосибирский хоккейный клуб «Сибирь», сообщается на официальном сайте команды.
Клуб и 32-летний хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Лисин перешел в «Сибирь» в июне, подписав однолетнее соглашение. В 10 матчах в текущем сезоне КХЛ форвард сделал четыре результативные передачи. На прошлой неделе клуб сообщил, что внес Лисина в список отказов.
Ранее в среду «Сибирь» объявила о расторжении контракта с канадским нападающим Кори Эммертоном.
Новосибирская команда потерпела 12 поражений в первых 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ, после чего прервала неудачную серию в игре с подмосковным «Витязем».