Лисин вслед за Эммертоном покинул «Сибирь»

Клуб и 32-летний хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Лисин перешел в «Сибирь» в июне, подписав однолетнее соглашение. В 10 матчах в текущем сезоне КХЛ форвард сделал четыре результативные передачи. На прошлой неделе клуб сообщил, что внес Лисина в список отказов.