«Барыс» дважды отыгрался, но проиграл ЦСКА в овертайме и прервал победную серию в КХЛ

Счет в матче был открыт во втором периоде, а именно на 27 минуте. Автором шайбы стал Артем Блажиевский. Игрокам «Барыса» удалось отыграться в начале третьего периода. На 43-й минуте с передачи Антона Сагадеева отличился Павел Акользин.

На 56-й минуте Сергей Андронов вновь вывел хоккеистов ЦСКА вперед, но на 59-й — капитан «Барыса» Брэндон Боченски во второй раз в матче сравнял счет.

Таким образом, «Барыс» прервал свою победную серию, которая состояла из трех матчей, но смог добавить в свою копилку один балл. Теперь у астанчан стало 16 очков после 12 встреч. А ЦСКА довел победную серию до семи игр и набрал 20 баллов в 13 матчах.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_66ce209d912563a79435f71fb9c90f04_hd/q536589/c85d9ca1d3d16f5f51121e69edb9dbaa/4694255510?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Барыс» также проведет в Астане. 7 октября соперником подопечных Андрея Скабелки выступит «Слован» из Братиславы. Начало матча в 17:00 по времени Астаны.

Стоит отметить, что матч в Астане между «Барысом» и ЦСКА посетил экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин.