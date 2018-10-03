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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» дважды отыгрался, но проиграл ЦСКА в овертайме и прервал победную серию в КХЛ

Астанинский «Барыс» проиграл московскому ЦСКА в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 3:2.

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Счет в матче был открыт во втором периоде, а именно на 27 минуте. Автором шайбы стал Артем Блажиевский. Игрокам «Барыса» удалось отыграться в начале третьего периода. На 43-й минуте с передачи Антона Сагадеева отличился Павел Акользин.

На 56-й минуте Сергей Андронов вновь вывел хоккеистов ЦСКА вперед, но на 59-й — капитан «Барыса» Брэндон Боченски во второй раз в матче сравнял счет.

Таким образом, «Барыс» прервал свою победную серию, которая состояла из трех матчей, но смог добавить в свою копилку один балл. Теперь у астанчан стало 16 очков после 12 встреч. А ЦСКА довел победную серию до семи игр и набрал 20 баллов в 13 матчах.

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Следующий матч «Барыс» также проведет в Астане. 7 октября соперником подопечных Андрея Скабелки выступит «Слован» из Братиславы. Начало матча в 17:00 по времени Астаны.

Стоит отметить, что матч в Астане между «Барысом» и ЦСКА посетил экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин.

Напомним, что «Барыс» в стартовом матче сезона разгромил нижнекамский «Нефтехимик» (6:1), затем проиграл казанскому «Ак Барсу» (3:4), нижнекамскому «Торпедо» (5:6 ОТ) и «Нефтехимику» (4:5 ОТ). Далее астанчане одержали победы над «Торпедо» (4:1) и «Ак Барсом» (4:3 Б), но проиграли омскому «Авангарду» (3:4 Б) и уфимскому «Салават Юлаеву» (3:7). После были обыграны московское «Динамо» (3:2 ОТ), подольский «Витязь» (4:3 Б) и рижское «Динамо» (7:3).

Барыс 2:3 ОТ
(0:0, 0:1, 2:1)
ЦСКА
3.10.2018, 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Игорь Никитин
Вратари
Хенрик Карлссон 58:21 (Х. Карлссон 58:37) Илья Сорокин
1-й период
Артем Блажиевский 03:06
Михаил Науменков 16:15
2-й период
Артем Блажиевский (Я. Хансен, И. Телегин) 26:10
3-й период
42:17 Павел Акользин (А. Сагадеев)
Алексей Марченко 43:44
Сергей Андронов (А. Слепышев, Н.Д. Нестеров) 55:19
58:37 Брэндон Боченски
59:55 Мэтт Фраттин
Овертайм
Кирилл Капризов (Н.Д. Нестеров) 61:58
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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