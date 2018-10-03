«Барыс» дважды отыгрался, но проиграл ЦСКА в овертайме и прервал победную серию в КХЛ

Счет в матче был открыт во втором периоде, а именно на 27 минуте. Автором шайбы стал Артем Блажиевский. Игрокам «Барыса» удалось отыграться в начале третьего периода. На 43-й минуте с передачи Антона Сагадеева отличился Павел Акользин.
На 56-й минуте Сергей Андронов вновь вывел хоккеистов ЦСКА вперед, но на 59-й — капитан «Барыса» Брэндон Боченски во второй раз в матче сравнял счет.
Таким образом, «Барыс» прервал свою победную серию, которая состояла из трех матчей, но смог добавить в свою копилку один балл. Теперь у астанчан стало 16 очков после 12 встреч. А ЦСКА довел победную серию до семи игр и набрал 20 баллов в 13 матчах.
Следующий матч «Барыс» также проведет в Астане. 7 октября соперником подопечных Андрея Скабелки выступит «Слован» из Братиславы. Начало матча в 17:00 по времени Астаны.
Стоит отметить, что матч в Астане между «Барысом» и ЦСКА посетил экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин.
Напомним, что «Барыс» в стартовом матче сезона разгромил нижнекамский «Нефтехимик» (6:1), затем проиграл казанскому «Ак Барсу» (3:4), нижнекамскому «Торпедо» (5:6 ОТ) и «Нефтехимику» (4:5 ОТ). Далее астанчане одержали победы над «Торпедо» (4:1) и «Ак Барсом» (4:3 Б), но проиграли омскому «Авангарду» (3:4 Б) и уфимскому «Салават Юлаеву» (3:7). После были обыграны московское «Динамо» (3:2 ОТ), подольский «Витязь» (4:3 Б) и рижское «Динамо» (7:3).