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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не могу быть счастливее!» Дастин Бойд рассказал о своей задаче в «Барысе»

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд после матча с ЦСКА рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, как его приняли в столичном клубе и какую роль он себе отводит в команде.

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— Я не могу быть счастливее. Команда меня отлично приняла. Я надеюсь, что в ближайшее время буду своей команде начать снова побеждать.

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— Что скажете по сегодняшнему матчу?
— ЦСКА — отличная команда. Они великолепно ведут силовую борьбу. Нам было сложно что-то противопоставить. Но мы нашли в себе силы и сравняли счет в конце матча. К сожалению, нас подвела дисциплина в овертайме.

— А какие личные ощущения от возвращения к знакомым игрокам? Боченски и Фрэттину.
— У нас все хорошо с взаимопониманием. И Брэндоном, и с Мэттом. Но нужно время, чтобы вернуть игровые кондиции. Я некоторое время пропустил и не играл за «Динамо». Но ЦСКА сегодня не дал нам наработать игровые связи.

— Надеюсь, история с «Динамо» позади и мы скоро снова увидим прежнего Дастина Бойда.
— Я сфокусирован на возвращении своей прежней игры. С «Динамо» был не самый лучший период для меня, но сейчас я хочу показать фанатам, что я тот самый Дастин. Готов приносить результат команде. Пускай, это будут не голы, но буду лидером в раздевалке.

Напомним, «Барыс» дважды отыгрался, но проиграл ЦСКА в овертайме и прервал победную серию в КХЛ.

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