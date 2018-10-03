«Я не могу быть счастливее!» Дастин Бойд рассказал о своей задаче в «Барысе»
Нападающий «Барыса» Дастин Бойд после матча с ЦСКА рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, как его приняли в столичном клубе и какую роль он себе отводит в команде.
Нападающий «Барыса» Дастин Бойд после матча с ЦСКА рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, как его приняли в столичном клубе и какую роль он себе отводит в команде.
— Я не могу быть счастливее. Команда меня отлично приняла. Я надеюсь, что в ближайшее время буду своей команде начать снова побеждать.
— Что скажете по сегодняшнему матчу?
— ЦСКА — отличная команда. Они великолепно ведут силовую борьбу. Нам было сложно
— А какие личные ощущения от возвращения к знакомым игрокам? Боченски и Фрэттину.
— У нас все хорошо с взаимопониманием. И Брэндоном, и с Мэттом. Но нужно время, чтобы вернуть игровые кондиции. Я некоторое время пропустил и не играл за «Динамо». Но ЦСКА сегодня не дал нам наработать игровые связи.
— Надеюсь, история с «Динамо» позади и мы скоро снова увидим прежнего Дастина Бойда.
— Я сфокусирован на возвращении своей прежней игры. С «Динамо» был не самый лучший период для меня, но сейчас я хочу показать фанатам, что я тот самый Дастин. Готов приносить результат команде. Пускай, это будут не голы, но буду лидером в раздевалке.
Напомним, «Барыс» дважды отыгрался, но проиграл ЦСКА в овертайме и прервал победную серию в КХЛ.