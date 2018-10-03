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3 октября, источник: Vesti.kz

Скабелка прокомментировал поражение «Барыса» от ЦСКА и высказался о положительной динамике Бойда

Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка, комментируя домашнее поражение команды в матче от ЦСКА, отметил, что его подопечных подвело излишнее желание, сообщается на сайте астанинского клуба.

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Напомним, «Барыс» дважды отыгрался, но проиграл ЦСКА в овертайме и прервал победную серию в КХЛ.

— Хороший матч, игра понравилась. Как сказал коллега, мы сделали на одну ошибку больше. И я бы даже не сказал, что это ошибка. Опять подвело излишнее желание, там, наверное, не было такой надобности играть в тело в конце периода. Это удаление, наверное, смазало впечатление от всего матча. Хочу поблагодарить болельщиков, обстановка и поддержка были просто шикарными, чувствовалось, что играем дома. И, конечно, хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Были и хорошие моменты, и моменты, которые нужно улучшать. Но в целом в благодарен ребятам за эту игру.

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 6, 3.10.2018, 16:30
Барыс
ОТ
2ЦСКА3

— Андрей Владимирович, видите ли вы положительную динамику у Дастина Бойда?

— Он сильный хоккеист, динамика будет. Парень отвык за прошлый сезон и начало этого нести на себе лидерскую ношу, играть во всех ключевых моментах. Я думаю, что сейчас он быстро вернется в это состояние.

— У нас команда самая забивная в лиге, но сегодня, если не ошибаюсь, девятая ничья. Чего не хватает, чтобы еще и выигрывать?

— В основное время?

— Хотя бы в овертайме.

— Мы на выезде две выиграли по буллитам. Сегодня… Так получилось.

— Сегодня было много технического брака. Сказалась пауза?

— На технический брак ничего не влияет. Он либо есть, либо его нет. Это мастерство ребят. Если он был, значит соперник заставлял его делать. Сегодня у нас в соперниках была одна из самых быстрых и мобильных команд, с кем мы уже сыграли. На сегодняшний день это «Авангард» и ЦСКА. Они заставляли нас ошибаться, делать все быстрее, из-за этого и брак был.

— Болельщиков интересует, когда мы увидим Орехова и Семенова?

— Меня это тоже интересует, но у них травмы. Нам не хватает глубины по защитникам, и мы ждем и Орехова, и Максима.

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