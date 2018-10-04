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10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Адмирал» показал нового маскота. Болельщики оценили

«Адмирал» во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» показал нового маскота команды: моржа Мишу.

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— Встречайте, новый маскот «Адмирала» — Морж Миша, — говорится в сообщении пресс-службы.

Болельщики в целом положительно приняли новый символ, но он показался им грустным:

Marina66916: Прикольный, но грустный.

Andreeva_dasha22: Морж дальнего плавания.

Nikolay_5451: Круто!

Новый талисман сменил предыдущего маскота клуба — Пиратыча. Предыдущий символ представлял команду с 2016 года.

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