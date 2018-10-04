«Адмирал» показал нового маскота. Болельщики оценили
«Адмирал» во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» показал нового маскота команды: моржа Мишу.
«Адмирал» во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» показал нового маскота команды: моржа Мишу.
— Встречайте, новый маскот «Адмирала» — Морж Миша, — говорится в сообщении
Болельщики в целом положительно приняли новый символ, но он показался им грустным:
Marina66916: Прикольный, но грустный.
Andreeva_dasha22: Морж дальнего плавания.
Nikolay_5451: Круто!
Новый талисман сменил предыдущего маскота клуба — Пиратыча. Предыдущий символ представлял команду с 2016 года.