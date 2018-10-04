Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в первом матче после назначения Крикунова

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данис Зарипов (38-я минута), для которого эта шайба стала 400-й в чемпионатах России, и Пол Постма (53), у проигравших отличился Миика Койвисто (25). Этот матч стал первым для «Динамо» после назначения главным тренером Владимира Крикунова, который сменил на этом посту Владимира Воробьева.
«Динамо» потерпело в КХЛ пятое поражение подряд, «Ак Барс» продлил победную серию до трех матчей.
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает третье место, набрав 20 очков, «Динамо» на Западе с девятью очками идет 11-м.
«Ак Барс» в следующем матче в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», «Динамо» примет нижнекамский «Нефтехимик». Обе встречи пройдут 6 октября.
Результаты других матчей игрового дня: