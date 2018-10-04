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4 октября, источник: ТАСС

Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в первом матче после назначения Крикунова

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данис Зарипов (38-я минута), для которого эта шайба стала 400-й в чемпионатах России, и Пол Постма (53), у проигравших отличился Миика Койвисто (25). Этот матч стал первым для «Динамо» после назначения главным тренером Владимира Крикунова, который сменил на этом посту Владимира Воробьева.

«Динамо» потерпело в КХЛ пятое поражение подряд, «Ак Барс» продлил победную серию до трех матчей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает третье место, набрав 20 очков, «Динамо» на Западе с девятью очками идет 11-м.

«Ак Барс» в следующем матче в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», «Динамо» примет нижнекамский «Нефтехимик». Обе встречи пройдут 6 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 Б;.
  • «Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 ОТ;.
  • «Сочи» — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3;.
  • «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ.
ХК Динамо 1:2
(0:0, 1:1, 0:1)
Ак Барс
4.10.2018, 19:30 Зрители: 4671 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Иван Бочаров 58:47 Эмиль Гарипов
1-й период
Михаил Глухов 03:46
Рафаэль Батыршин 08:38
Рафаэль Батыршин 08:38
12:04 Игорь Макаров
Роман Абросимов 18:06
2-й период
20:30 Даниил Тарасов
Дмитрий Юдин 24:09
24:58 Мика Койвисто (Д. Кагарлицкий, Ю. Хиетанен)
25:28 Игорь Макаров
Иржи Секач 26:02
Данис Зарипов 27:17
3-й период
Пол Постма (Р. Клинкхаммер, А. Бурмистров) 52:53
Александр Бурмистров 57:46
Статистика
6 Штрафное время 22
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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