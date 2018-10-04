Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в первом матче после назначения Крикунова

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данис Зарипов (38-я минута), для которого эта шайба стала 400-й в чемпионатах России, и Пол Постма (53), у проигравших отличился Миика Койвисто (25). Этот матч стал первым для «Динамо» после назначения главным тренером Владимира Крикунова, который сменил на этом посту Владимира Воробьева.