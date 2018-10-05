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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Дуайер: Прошло слишком много времени между голом и челленджем «Спартака»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от проигранного матча с московским «Спартаком» (3:4 ОТ).

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Источник: РИА "Новости"

«Напряженный матч, интересный хоккей с обеих сторон. Разочарованы поражением. Чувствую, были способны добиться большего. Доволен, что удалось вернуться в игру и сравнять счет во второй трети. “Спартак” мощно начал этот игровой отрезок… В третьем периоде у нас были хорошие шансы склонить чашу весов в свою сторону и победить. Порадовала самоотдача команды, но, повторюсь, недоволен итогом встречи.

Незасчитанная шайба Костицына? Было не совсем понятно, что произошло в том эпизоде. Судьи увидели, что не было помех вратарю, а затем зафиксировали офсайд и все же отменили гол… На мой взгляд, прошло слишком много времени между голом и тем, что соперник запросил челлендж», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Спартак 4:3 ОТ
(1:1, 1:1, 1:1)
Динамо Мн
4.10.2018, 19:30 Зрители: 5707 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Горди Дуайер
Вратари
Юлиус Гудачек Юнас Энрот
1-й период
06:23 Анатолий Никонцев
Андрей Костицын (Е. Лисовец, А. Павлович) 07:32
12:52 Анатолий Никонцев (В. Провольнев, М. Трунев)
2-й период
Кристиан Хенкель 22:31
Евгений Лисовец 30:49
31:51 Каспарс Даугавиньш (А. Кутейкин, А. Хохлачев)
Денис Казионов (Т. Пулккинен, К. Хауден) 35:16
3-й период
40:26 Михаил Григорьев
Дмитрий Буйницкий 40:26
41:53 Александр Хохлачев
Андрей Костицын (Е. Лисовец, К. Хенкель) 43:58
Илья Хохлов 47:09
49:14 Мартиньш Карсумс (Я. Дыбленко, Р. Ганзл)
Овертайм
60:17 Александр Хохлачев (М. Гончаров, Б. Максвелл)
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Главный судья Кристиан Викман (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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