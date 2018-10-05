Дуайер: Прошло слишком много времени между голом и челленджем «Спартака»

«Напряженный матч, интересный хоккей с обеих сторон. Разочарованы поражением. Чувствую, были способны добиться большего. Доволен, что удалось вернуться в игру и сравнять счет во второй трети. “Спартак” мощно начал этот игровой отрезок… В третьем периоде у нас были хорошие шансы склонить чашу весов в свою сторону и победить. Порадовала самоотдача команды, но, повторюсь, недоволен итогом встречи.



Незасчитанная шайба Костицына? Было не совсем понятно, что произошло в том эпизоде. Судьи увидели, что не было помех вратарю, а затем зафиксировали офсайд и все же отменили гол… На мой взгляд, прошло слишком много времени между голом и тем, что соперник запросил челлендж», — цитирует тренера официальный сайт клуба.