Дуайер: Прошло слишком много времени между голом и челленджем «Спартака»
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от проигранного матча с московским «Спартаком» (3:4 ОТ).
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от проигранного матча с московским «Спартаком» (3:4 ОТ).
«Напряженный матч, интересный хоккей с обеих сторон. Разочарованы поражением. Чувствую, были способны добиться большего. Доволен, что удалось вернуться в игру и сравнять счет во второй трети. “Спартак” мощно начал этот игровой отрезок… В третьем периоде у нас были хорошие шансы склонить чашу весов в свою сторону и победить. Порадовала самоотдача команды, но, повторюсь, недоволен итогом встречи.
Незасчитанная шайба Костицына? Было не совсем понятно, что произошло в том эпизоде. Судьи увидели, что не было помех вратарю, а затем зафиксировали офсайд и все же отменили гол… На мой взгляд, прошло слишком много времени между голом и тем, что соперник запросил челлендж», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
|Вадим Епанчинцев
|Горди Дуайер
|Юлиус Гудачек
|Юнас Энрот
|1-й период
|06:23
|Анатолий Никонцев
|Андрей Костицын (Е. Лисовец, А. Павлович)
|07:32
|12:52
|Анатолий Никонцев (В. Провольнев, М. Трунев)
|2-й период
|Кристиан Хенкель
|22:31
|Евгений Лисовец
|30:49
|31:51
|Каспарс Даугавиньш (А. Кутейкин, А. Хохлачев)
|Денис Казионов (Т. Пулккинен, К. Хауден)
|35:16
|3-й период
|40:26
|Михаил Григорьев
|Дмитрий Буйницкий
|40:26
|41:53
|Александр Хохлачев
|Андрей Костицын (Е. Лисовец, К. Хенкель)
|43:58
|Илья Хохлов
|47:09
|49:14
|Мартиньш Карсумс (Я. Дыбленко, Р. Ганзл)
|Овертайм
|60:17
|Александр Хохлачев (М. Гончаров, Б. Максвелл)
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
|Главный судья
|Кристиан Викман (Финляндия)